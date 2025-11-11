バークシャー・ハサウェイの最高経営責任者（CEO）、ウォーレン・バフェット氏（95）は10日、株主に最後の年次書簡を公開した/The Asahi Shimbun/Getty Images

ニューヨーク（CNN）米投資会社バークシャー・ハサウェイの最高経営責任者（CEO）、ウォーレン・バフェット氏（95）は10日、株主に宛てた最後の年次書簡で、今年の年末に退任した後は「静かにする」つもりだと述べた。ただしCEOとして1965年から毎年株主にメッセージを発信し続けてきた同氏がすぐに表舞台から去るわけではない。

バフェット氏が同社の年次報告書の冒頭にメッセージを書くことはなくなるが、同氏は今後も感謝祭のたびに年次メッセージを発信し、「慈善活動を強化」する。現在保有しているバークシャー・ハサウェイ株1490億ドル（約23兆円）分は寄付する予定だ。

「オマハの賢人」として知られるバフェット氏は、投資の象徴的存在となり、特に株主への書簡を通じて親しみやすい人物像を築き上げた。同氏の市場での動きは世界中の投資家に注目されているが、同時に米国と一般人、そして資本主義を鼓舞する役割も担ってきた。

後任には来年、グレッグ・アベル氏（63）が就任する。バフェット氏は今回のメッセージでもアベル氏について「彼は、私がバークシャーの次期CEOにふさわしいと最初に考えたときに抱いた高い期待を上回っている」と称賛した。

バフェット氏は自身の健康状態についても近況を記している。「驚いたことに、おおむね気分は良い。動きはゆっくりになり、読書も難しくなってきているが、週に5日は出社して素晴らしい人々と共に働いている」

しかし年齢には逆らえない。バフェット氏は残された時間が限られていること、そして寄付を望む資産が巨額であることを認めた上で、同社の1800株（総額13億5000万ドル相当）を家族が運営する四つの財団に引き渡すと述べた。

バフェット氏は「三つの財団への生前贈与のペースを上げる必要がある」としている。

バフェット氏は、自身が60年間率いてきたバークシャーが、自身の退任後も繁栄を続けると強く、ただし現実的に期待しているという。同社の株価は今年に入って10％あまり上昇し、時価総額は1兆ドルに達している。

一方で、バフェット氏は「全体として見れば、バークシャーの事業群は平均より良好な見通しを持っており、相関性の低いいくつかの大規模な優良企業がけん引している」としながらも「10〜20年後には、バークシャーより好成績を上げる企業が数多く存在しているだろう。われわれの規模がその重荷となるのだ」との見方も示した。