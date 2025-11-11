モデルのアンミカが11日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。意外な事実を明らかにした。

MCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太から「アンミカさん、おととし初めてディズニーランドに行ったんですって」と振られた。

番組の冒頭、東京ディズニーランド（TDL、千葉県浦安市）としては10年ぶりの新クリスマスパレード、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」の映像が流れている時だった。サンタクロースが登場するのは2014年以来という。

この映像を見ながらアンミカは、「そう、50代で。来ている人がみんな幸せな顔で。笑顔がこっちも移る。笑顔の観覧車が回っているなぁ。本当、幸せの夢の国というのが分かりました」と笑顔で応じた。

山里が「ディズニーランドには、笑顔の観覧車というのもあったんですね」と引き取った後、コメンテーターでタレントのヒロミにもTDLに行った経験がないことを突っ込んだ。

ヒロミは、「行ったこと、ないです。いつか行こうかな。いつか笑顔の観覧車を見に。行く時はママ（妻で歌手の松本伊代）と行きますよ」と笑って返していた。