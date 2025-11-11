モデルやタレントとして活躍する佐藤栞里が笑顔の２ショットを公開した。

１１日までにインスタグラムで「さとしおあちぇとぺぺ 餃子オンザライス １１月３日で１周年を迎えました」と書き始め、「あちぇとぺぺ、そしていつも聞いてくださっているリスナーの皆さま、おめでとうありがとう〜 先日公開収録が行われまして...やさしい笑顔を見られるだけで嬉しいのにまさか自分が作ったグッズを身につけた方にお会いできる日が来るだなんてそんな夢みたいなこと」と感謝を述べた。

続けて「毎度お馴染みなっちゃんも来てくれてほかほかごはんを一緒に食べて おかげさまでとっても素敵な１周年記念となりました！」とつづって、お笑いタレント・横澤夏子との満面の笑みの２ショットを披露した。最後に「本当に本当に、いつもありがとうございます。またお会いできる機会を作れるように頑張らなきゃな それではみんなで...ぽちい！」と結んだ。

この投稿には「おふたり大好きだー」「主役はやっぱり君の笑顔」「笑顔二人とも最高です」「２人の笑顔大好きなのでずっとホーム画面に」「ニコニコ、そっくり〜」などの声が寄せられている。