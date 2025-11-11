　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.15　5.25　6.04　6.17
1MO　8.33　5.99　6.72　7.14
3MO　8.72　6.07　7.43　6.98
6MO　8.99　6.28　7.91　7.18
9MO　9.15　6.46　8.21　7.38
1YR　9.23　6.61　8.40　7.54

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.80　7.54　6.07
1MO　7.87　8.35　6.83
3MO　8.26　8.32　6.83
6MO　8.70　8.75　7.12
9MO　8.99　9.06　7.30
1YR　9.17　9.28　7.49
東京時間10:17現在　参考値

やや材料不足感、円高リスク後退もあり、落ち着いた動き