通貨オプション ボラティリティー ドル円 １週間７％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.15 5.25 6.04 6.17
1MO 8.33 5.99 6.72 7.14
3MO 8.72 6.07 7.43 6.98
6MO 8.99 6.28 7.91 7.18
9MO 9.15 6.46 8.21 7.38
1YR 9.23 6.61 8.40 7.54
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.80 7.54 6.07
1MO 7.87 8.35 6.83
3MO 8.26 8.32 6.83
6MO 8.70 8.75 7.12
9MO 8.99 9.06 7.30
1YR 9.17 9.28 7.49
東京時間10:17現在 参考値
やや材料不足感、円高リスク後退もあり、落ち着いた動き
1WK 7.15 5.25 6.04 6.17
1MO 8.33 5.99 6.72 7.14
3MO 8.72 6.07 7.43 6.98
6MO 8.99 6.28 7.91 7.18
9MO 9.15 6.46 8.21 7.38
1YR 9.23 6.61 8.40 7.54
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.80 7.54 6.07
1MO 7.87 8.35 6.83
3MO 8.26 8.32 6.83
6MO 8.70 8.75 7.12
9MO 8.99 9.06 7.30
1YR 9.17 9.28 7.49
東京時間10:17現在 参考値
やや材料不足感、円高リスク後退もあり、落ち着いた動き