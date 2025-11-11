43歳・元TBS新井麻希アナ、第2子女児を出産 家族への愛つづる一方…「高齢育児に怯えてる」
元TBSアナウンサーで現在フリーの新井麻希（43）が11日、自身のインスタグラムを更新。第2子女児の出産を報告した。
【写真】赤ちゃん＆長男2ショットほか…新井麻希アナの報告
投稿で「出産のご報告」と題し、「先日、第二子となる元気な女の子を無事に出産いたしました。昨日退院して、我が家の小さきものたちはそれぞれに頑張った日でした」と伝えた。
続けて「長男は気付いたら赤ちゃんから子供になっていて、ものの理解も深まり始めた頃に赤ちゃんがやってきて、喜び反面、きっと戸惑いもたくさんありました」「猫のえぐりは母性が強いので、育児の疲れやストレスを人間と同じように溜めてしまうかもしれません」とつづり、「赤ちゃんはこの世界に産まれて来て、急に騒がしい家族に囲まれました。楽しいこともたくさんある予定だけど、この先行き届かなくてほっとかれて泣き喚くこともあるかもしれません」「でも、皆んなそれぞれ大好きって伝わってるといいな」「そうやってすこーしずつ心も体も成長して強くなっていくといいな」「と、なんとなく親みたいなことを思うようになりました」と記した。
さらに「それぞれが楽しくて幸せなのが1番。私も私のペースで、頑張りたいと思います。本番はこれから、、、ですね！」と意気込み。ハッシュタグに「高齢育児に怯えてる」と添えて締めくくった。
新井アナは、1982年生まれ、東京都出身。2004年、慶應義塾大学法学部卒業し、05年TBSテレビ入社。アナウンス部を経て、10年よりフリーに。プライベートでは、14年に結婚。23年6月に第1子出産を報告した。
