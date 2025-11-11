はなわ、トヨタ“高級ミニバン”納車を報告「ママも超大賛成」 『ベンツ Gクラス』から“860万円以上新車”への乗り換え理由も告白
お笑い芸人のはなわ（49）が11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。新車を購入したことを伝えた。
【写真多数】“3年待ち”で購入も納得の高級感…新型『アルファード』『ヴェルファイア』（通常車）内外装全部見せ
動画冒頭「私はなわ、車を買い替えます」と報告。「待ちに待った日がついにやってきたということで、もうテンションが上がりまくって、ぶっちゃけ3日前ぐらいから寝れてない感じなんですけど、そのぐらい本当にうれしい」と喜びを語った。
4年半以上前に購入したという現在の愛車は「（メルセデス・）ベンツのゲレンデ（＝Gクラス）」。そこから買い替える理由として、車検のタイミングであることに加え、「最大の理由は、うちのばぁばが、車高が高いのでひとりで乗れなくなっちゃって。家族でどっか行ったりする時、それが理由で『ちょっともう車の上がれないからいいわ』とかって言い始めちゃったんで」と家族のために入れ替えを決意したと伝えた。さらに「ゲレンデは自分がかっこいいなというところだけで購入したのがあったので、家族みんなで乗られる車がいいかなと思っていて」と思いを語った。
今回買い替えた“新たな愛車”はトヨタ『アルファード』。「注文してなかなか届かず、ようやく納車」というところで、「ママも超大賛成です」と明かしたはなわ。一方で、「ただやっぱり値段がね、どうしてもかなり高価のものですから、ちゃんと貯金してやろうということで、だいぶ節約しながら貯金して、ローン組んでます」と明かした。
販売店に到着し、いよいよ新たな愛車と対面。「うわーすごい！かっこいい！」とテンション爆上がりなはなわは、「フェイスがいいですね。力強い男って感じで凛々しいですね」「エアロが超かっこいい」と絶賛した。はなわが購入した『アルファード』は“Executive Lounge”というより、新車価格860万円以上のゴージャスなグレード。さらにそこにトヨタ純正のモデリスタエアロを加えたものになっている。はなわは「前のエアロがすごいい」「モデリスタのこの感じに憧れていた」と告白した。
その後、車内外を細かく見てまわり、その快適な装備に感激するはなわ。さらに試乗に出ると、その大きさに戸惑いながらも、「楽しい」と本音。「これから僕の愛車として、わが家をいろんなところに連れてってくれる、そんな車になりますので、大切に乗っていきたいと思います」と思いを明かした。
