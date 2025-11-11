

新規事業開発において「顧客のところに300回行く」ことが最も重要な考え方です（写真：ふじよ／PIXTA）

【ひと目でわかる】「事業ができない…」と嘆く人がやりがちな「大誤解」とは？

「サラリーマンに新規事業なんてできるわけがない」。かつてよく囁かれた意見は、いまではすっかり影を潜め、多くの企業から「新規事業」が続々と生まれている。

ただ、新規事業は生まれるものの「大きなビジネスにならない」「人は育つが、育った人ほど辞めてしまう」など「次なる課題」に直面している企業は少なくない。

これまでに230以上の日本を代表する企業の新規事業を支援し、累計2万3000を超えるプロジェクトの創出に関わってきた「新規事業のプロ」である麻生要一氏が、この度、6年ぶりの新著『新規事業の経営論』を上梓した。

「1→100に必要な全仕組み」をはじめ、新規事業のすべてを書いた決定版である同書は、発売前に増刷が決まるなど、早くも話題を呼んでいる。

その麻生氏が、「新規事業で最も大切なこと」について解説する。

「顧客のところに300回行け」は普及したが…

「顧客のところに300回行け」は、新規事業開発における最も根本的な考え方であり、前作『新規事業の実践論』を代表する教えです。





既存事業であったら重要とされる9つの単語「確認」「事例」「調査」「会議」「資料」「社内」「上司」「先輩」「競合」をいっさい排除する。それによって紡ぎ出された可処分時間と隙間時間をすべて、顧客のところに行くことに使う。仮説と顧客のサイクルをただひたすら回すことにのみ集中する。

すると、その行動が300回転を迎えるころに、それまでに積み上げたすべての情報の点と点が1本の線でつながり、新規事業案が出現し、立ち上がっていく。

それほどまでに「顧客」に集中することでしか新規事業は立ち上がらないことを、前作では解説しました。

改めて「顧客のところに300回行く」ことが最も重要な考え方であると示したうえで、本記事では「その深い本質」を解説します。

仮説検証の掟は「300 is 300」。すなわち、顧客のところに行く回数は「300回と言ったら、300回である」という「回数の重要性」です。

300回は「マジックナンバー」で「臨界点」でもある

「顧客のところに300回行け」という標語は、広く新規事業の現場に広まってきています。

そのおかげで、かつての時代に見られた「会議室でデスクトップリサーチばかりしてホワイトボードを相手に新規事業の検討をしている」というチームの姿はすっかり影を潜めました。

顧客現場に実際に足を運び、直接顧客と対話することの重要性はかなり浸透したという実感があります。

しかし、300回という回数については、そこまで普及したようには見えません。

じつは、前作を上梓後、何度となく遭遇したのは、こんな会話です。

「麻生さん、『新規事業の実践論』を読んで、顧客のところに行きまくっているんです。でも新規事業ができる気がしないんです」



「そうなんですか。ちなみに、何回くらい顧客のところに行きましたか？」



「いま50回です」



「……」

「300回」という数字は、大量の実践経験から紡ぎ出された「マジックナンバー」であり、「その回数を超えると何かが起きる」という閾値、いわば「臨界点」に相当する数です。

きちんとした意味を持って解説した数字なのですが、残念なことに、多くの読者の方の頭の中では、「顧客のところに300回行かないといけない」というメッセージが、そのあと頭の中で「つまり、顧客のところにたくさん行かなければいけないということだ」と変わり「顧客のところにたくさん行くということは、50回くらい行くということだ」となり「たくさん、50回も顧客のところに行ったのに新規事業ができない」と脳内変換がなされてしまっているように見えます。

改めて、きちんと解説をしたいと思います。

「顧客のところに300回行けば新規事業ができる」とは、あくまで「300回行く」ということであり、「それ以下ではない」ということを強く強調してお伝えしたいと思います。

それは、なぜなのでしょうか？

30回や50回という数も「けっこう大変なたくさんの回数」なのに、なぜ30回や50回では足りず、300回という回数が新規事業の立ち上げには必要なのでしょうか。

それは、新規事業が「新規」事業であるがゆえに、立ち上げるチームがその領域について「まったく何の知見もない」という状況から始まることが少なくなく、そのため、どうしても300回くらいの情報量の積み上げが必要になってくるからなのです。

顧客現場の情報を300回分重ねないと出来上がらないことをイメージしていただくために、典型的な状態遷移を以下に示します。

まったく何の知見も持たなかった新規事業チームが、確かに立ち上がる新規事業案をつくり出すまでには、どういうプロセスを経るものなのでしょうか。

”門外漢”が介護業界で新規事業を立ち上げるとすると…

たとえば、不動産企業の新規事業プログラムに応募することにした、介護業界の「不」をテーマに新規事業を立ち上げようと結成されたチームがあったとします。

そのチームは、普段は不動産の仕事をしているため、介護業界にはまったく何の知見もなく、構成メンバーのひとりが実父の介護に苦しんだ経験からテーマを選んだ。そんな原体験があったからとします。

まず手始めに、「介護業界」という広大な世界に登場する構成メンバーを想像し、最初に誰を訪問するかを決めます。

「介護施設の経営者なのか」「介護施設スタッフなのか」「入居者なのか」「家族なのか」「行政職員なのか」など、「関係者の星座を描く」ことで、訪問する先にあたりをつけていきます。

「まずは介護施設のスタッフの話を聞いてみよう」と決めたら、アポイントをとって話を聞きに行きます。

これが、壮大な300回プロセスにおける記念すべき1回目です。

しかし、ここで想像してみてほしいのです。

この状態の新規事業チームは、介護施設のスタッフと会話するとしても、ほとんど業界のことを知らず、たいした課題の仮説もビジネス仮説も持たない（持てない）状況で話をするのです。

もちろん1回目の会話はその程度の状態でいいわけですが、そんな浅い会話しかできないたった1回目の現場訪問で、何か深い課題への洞察が導かれる「ものすごい深い介護スタッフの悩みの本音」を引き出すことができるでしょうか。

そんなことはできるわけがないのです。

おそらく、1回目の訪問では、何を話していいか、何を聞いていいかがわからず、当たり障りのないヒアリングになってしまうでしょう。

結果、「たいした情報は得られない」わけです。チームは落胆するかもしれませんが、じつは、新規事業開発の初陣としては、別に「それでいい」のです。

「たいした情報が得られない」中でも、実際に施設に足を運び、見て、聞いて、直接会話をしたからこそ得られた情報や気づきはものすごくたくさんあったはず。

新規事業案を立案するにはほど遠いけれど、1回目の訪問前後で、確実に「介護施設のスタッフに関しては少しだけ詳しくなった」のです。

その「少しだけ詳しくなった」ことがとても重要な一歩なのです。

だんだん業界に詳しい状態にレベルアップする

2回目以降も、しばらくこの状況が続いていきます。

また別の介護スタッフの話を聞きに行く、今度は介護施設の経営者に話を聞く、次は入居者に……と回数を重ねていくのですが、この段階では、それぞれの現場訪問では、たいした情報は得られません。

しかし、確実にそのチームは「介護業界に詳しくなっていく」道のりを進んでいきます。

まったく未知の領域に取り組む新規事業のチームは、まずこの「その業界にひたすら詳しくなるための現場訪問」に膨大な回数が必要になってきます。

具体的に何回必要なのかはそのチームの状態や基礎的なリテラシーの状態によるので一概には語れませんが、少なくとも50回、多い場合は100〜150回までは「基本的な勉強」に費やされてしまう段階です。

基本的な勉強の段階を経ると、新規事業チームは「ある程度その業界に詳しい状態」にレベルアップします。

すると、そのころから新規事業チームは「課題仮説」、そして新規事業の種である「ソリューション・アイデア」を「思いつく」ようになります。

そして、その仮説やアイデアを毎回の顧客現場でぶつけて「検証する」ということができるようになっていきます。

しかし、です。ここ最近、急に勉強を始めたチームが身につけた「にわか知識」で思いつくような課題やソリューションなんて、その業界に根ざした人たちがかつて何万回も思いついたであろう内容でしょう。

その程度の仮説をぶつけたところで、それがそのまま「すごいね！ それは新規事業になるね！」なんてなるわけがないのです。

しかし、やはり「それでいい」のです。確実に新規事業のプロセスは前に進んでいるのです。

まずは誰もが思いつくようなレベルのアイデアでいいので、それを思いつけるようになったことが進歩ですし、何より、その仮説をぶつけることによって生まれる現場での会話は、1回目や2回目のそれとは比較にならないほど深い意見を引き出せるようになっていると思います。

まだまだ新規事業ができるイメージは持てなくとも、確実に顧客課題の核心に近づいていってはいるのです。

｢深遠な課題｣までたどり着けるかどうか

思いつきのアイデアをぶつけて「そんなことは誰もが考えたことだ」とあしらわれながらも、それによって深い意見を引き出せるような顧客現場訪問ができるようになってくると、それを重ねていくことによって、次第に「これまで誰も注目してこなかった課題」や「これまで誰も試そうとしてこなかったアプローチ」に目がいき、次第に「深遠な課題」に、たどり着いていくようになります。

そして、「この切り口だったら新規事業になるのでは？」という種が見出せるようになってきます。

「深遠な課題」までたどり着けば、あとは検証を繰り返すことで次第に「新規事業」が形をなしてくるようになります。

もちろん、いきなり思いついたソリューション・アイデアや事業モデルの種がすぐに「すごい」となることはなく、実証をしてみたらまったく解決できなくて失望されたり、新たな切り口だと確信した課題が幻であることに気づいたりなど、何度も行ったり来たりを繰り返します。

そして、そのあとにだけ訪れる瞬間が「これだ！」という仮説検証の結果です。

300回かかって、点と点が「1本の線」でつながる

いかがでしたでしょうか？

以上が典型的な新規事業が出来上がるまでの状態遷移ですが、これだけのプロセスを経るのに、たった30回や50回でできるイメージが持てますか？

30回や50回でその状態までたどり着くのは無理であり、やはり300回くらいが必要。

300回くらいかかって集めた情報の点と点が「1本の線」でつながることによって、たどり着くことができる境地こそが、「新規事業ができた！」という瞬間なのです。

改めて仮説検証の掟の解説です。

「300 is 300」。「300回と言ったら300回である」ということを強く伝えたいと思います。

（麻生 要一 ： 『新規事業の経営論』著者・アルファドライブ代表取締役社長兼CEO）