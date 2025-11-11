彼氏が浮気をしているかを探るためには、家に行くと証拠を見つけやすいようです。うっかり者の彼氏ならなにかしらの証拠を残している場合が多いので、勘のいい彼女ならすぐに見破ることができるでしょう。もしくは、浮気相手のほうから匂わせてくることもあるようで……？ 今回は、彼氏の家に行ったら浮気相手から宣戦布告を受けた話をご紹介いたします。

浮気相手からの宣戦布告

「彼氏にデートをドタキャンされたり連絡が途絶えたりと、怪しい行動が目立つようになってきたため浮気を疑うようになりました。彼氏の家に行ったときに、浮気の証拠を探ろうとして洗面所に行ったら、なにかを踏んだ感覚が……。それは女性物のピアスでした。私のものではないので、確実に浮気相手のピアスだとわかりました。ピアスを落としていくなんて完全に私への宣戦布告ですよね……。ピアスを見つけたことは隠して彼氏に探りを入れたらはぐらかされたけど、次の日の朝、テーブルに『別れてください』と書いた手紙と例のピアスを置いて、彼氏の家を出ました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 彼氏の家に女性物のピアスが落ちていたら、100％浮気だと思っていいでしょう。彼女を裏切った彼氏も最低ですが、匂わせ行為をする浮気相手もなかなかの性悪ですよね……。

