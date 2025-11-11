¼«ÊÄ¾É¸øÉ½¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤óÄÉÅé¡ÖÈà¤¬¤É¤ìÄøÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤ò»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿¡×
¡È¼«ÊÄ¾É¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëGOMESS¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ë¾Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
GOMESS¤Ï¡Ö¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤ó¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Èà¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤Èà¤ÎÊª¸ì¤¬Âô»³¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ëÍÍ¤ÊÍ£°ìÌµÆó¤ÎÈà¤é¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë»ö¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÃË¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö12Ç¯Á°¡¢¾åµþ½éÆü¤ËÎ©¤Ã¤¿BBOYPARK2013¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÀÄ½Õ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤·¡¢¡Ö½ñ¤½Ð¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢Å·¤Þ¤Çµ§¤ê¤òÊû¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¡£¤Ç¤â¡¢Âô»³¤Î¿Í¤¬¿¸Ê¿¤µ¤ó¤Î»ö¤ò½ñ¤Ï¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤¬¤É¤ìÄøÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤ò»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿¡£Ì¤Íè¤Þ¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Ù¤¿Í¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈGOMESS¡£¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤Ïº£Ìë¤Ò¤È¤Þ¤º¤³¤³¤Ç»ß¤á¤ë¤±¤É¡¢º£¸å¤â¿§¡¹¤Ê¾ì¤ÇÈà¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹»ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£»×¤¤½Ð¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤«¤Î¼«ÊÄ¾É·¼È¯¥Ç¡¼¤ÇÈà¤¬¸À¤Ã¤¿¡Ø³§¤â¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯HIPHOP¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¿®¤¸¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢Â³¤¤Ï¤Þ¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤ó¤ÏÅìµþÅÔ¤Ç1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë1·î10Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©°é¤Á¡£2010Ç¯¤«¤é¡ÖULTIMATE MC BATTLE¡×¡ÊUMB¡Ë¤Ç2Ï¢ÇÆÃ£À®¡£17Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ÇÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤Î´°Á´À©ÇÆ¤òÃ£À®¡£¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¾åÌî¡¢´Áa.k.a.GAMI¡¢T¡ÝPablow¡¢R¡Ý»ØÄê¡¢ÈÌ¼ã¤Î5¿Í¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£8Æü¡¢¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤ó¤ÎX¤Ç¿ÆÂ²¤¬¡ÖÀèÆü¡¢¿¸Ê¿ÂÀ¤¬±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤³¤³¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£42ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£»à°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£