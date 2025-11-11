ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¢¡È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º½éÍ¥¾¡¡É¤Ç10°Ì¤ËÉâ¾å¡¡½àV¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬6°Ì¡¢4¶¯¤Î°ËÆ£ÈþÀ¿¤¬8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡ÃÂîµå½÷»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2025Ç¯Âè46½µ¡Ë
¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ¡ÊITTF¡Ë¤Ï11Æü¡¢2025Ç¯Âè46½µ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£¥È¥Ã¥×30¤Ë¤Ï7Áª¼ê
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î7°Ì¤«¤é6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Æ±Âç²ñ¤Î½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿ー¥Ä¡Ë¤¬8°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ò²¼¤·¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º½éÍ¥¾¡¤ò¼ý¤á¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬13°Ì¤«¤é10°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥Ç¥ó¥½ー¥Ý¥é¥ê¥¹¡Ë¤Ï10°Ì¤«¤é11°Ì¤Ë¸åÂà¤·¡¢ÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ï14°Ì¡¢Ä¹粼ÈþÍ®¡ÊÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ï15°Ì¤ò¥ー¥×¡£ÌÚ¸¶ÈþÍª¡Ê¸Ä¿Í¡Ë¤Ï1¤Ä½ç°Ì¤ò²¼¤²¤Æ23°Ì¤È7Áª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×30¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢º´Æ£Æ·¡ÊÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï34°Ì¡¢²£°æºéºù¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ï37°Ì¤ò°Ý»ý¡£Ê¿ÌîÈþ±§¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï41°Ì¡¢¼ÇÅÄº»µ¨¡ÊÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï48°Ì¡¢ÀÖ¹¾²ÆÀ±¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤Ï49°Ì¡¢½Ðß·°É²Â¡Ê¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡Ë¤¬62°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢98°Ì¤Ë¤Ï ¡ÖWTT¥Õ¥£ー¥Àー ¥ô¥£¥é ¥Î¥ô¥¡ ¥Ç ¥¬¥¤¥¢2025¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿17ºÐ¤ÎÃÝÃ«ÈþÎÃ¡Ê¹á¥öµÖ¥ê¥Ù¥ë¥Æ¹â¹»¡Ë¤¬98°Ì¤ËµÞÉâ¾å¤·¡¢100°Ì·÷Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¿ä°Ü¡Ê2025Ç¯11·î11Æü¹¹¿·¡Ë
¢£¥È¥Ã¥×100°ÊÆâ¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°
6°Ì ¡Ê¢¬ 7°Ì¡Ë¡§Ä¥ËÜÈþÏÂ
8°Ì ¡Ê¢¬ 9°Ì¡Ë¡§°ËÆ£ÈþÀ¿
10°Ì¡Ê¢¬ 13°Ì¡Ë¡§ÁáÅÄ¤Ò¤Ê
11°Ì¡Ê¢ 10°Ì¡Ë¡§¶¶ËÜÈÁÇµ¹á
14°Ì¡Ê-¡Ë¡§ÂçÆ£º»·î
15°Ì¡Ê-¡Ë¡§Ä¹粼ÈþÍ®
23°Ì¡Ê¢ 22¡Ë¡§ÌÚ¸¶ÈþÍª
34°Ì¡Ê-¡Ë¡§º´Æ£Æ·
37°Ì¡Ê-¡Ë¡§²£°æºéºù
41°Ì¡Ê¢ 38°Ì¡Ë¡§Ê¿ÌîÈþ±§
48°Ì¡Ê¢ 47°Ì¡Ë¡§¼ÇÅÄº»µ¨
49°Ì¡Ê¢ 48°Ì¡Ë¡§ÀÖ¹¾²ÆÀ±
62°Ì¡Ê-¡Ë¡§½Ðß·°É²Â
98°Ì¡Ê¢¬ 44°Ì¡Ë¡§ÃÝÃ«ÈþÎÃ