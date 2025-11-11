【エリザベス女王杯／危険な人気馬】前走再現は厳しい現実　最大勝率わずか“4.76％”のマイナスデータずらり

今週は牝馬最強馬決定戦、（GI、芝2200m）が京都競馬場で行われる。

2歳時のホープフルSと3歳暮れの有馬記念を制したレガレイラ、昨年の桜花賞馬ステレンボッシュのGI馬2頭に、秋華賞2着エリカエクスプレスと同3着パラディレーヌの3歳勢、直近の重賞で好走歴がある古豪らが挑む。

そんな中、3歳勢の筆頭格エリカエクスプレスが、今回の「危険な人気馬」の標的となる。

■過去10年逃げ馬は【0.2.0.8】

前走の秋華賞では、鞍上・武豊騎手の絶妙な逃げで“あわや”を演出したエリカエクスプレス。最後はエンブロイダリーに屈したが、デビュー2戦目でフェアリーSを制し、桜花賞では1番人気に支持されるなど、早い時期からその素質を評価されていた実力馬が、改めて力のあるところを証明して見せた。今回は古馬との対決で、再度名手とのタッグとなり、どんなレースを見せてくれるか注目される。

とはいえ、エリザベス女王杯では前走同様の逃げ戦法は、なかなか通用しにくいのが現実だ。過去10年、逃げ馬は【0.2.0.8】。2018、19年とクロコスミアが2年連続で2着に粘ったケースがあるだけで、大半の馬が2桁着順に敗れている。

最後に逃げ切り勝ちを決めたのは2009年クィーンスプマンテで、この時は2着テイエムプリキュアと、伏兵が雁行する大逃げで異例の結末。そのほか過去30年で逃げ切ったのは2007年ダイワスカーレットのみであり、伏兵の立場で逃げ切りを許されるケースは少なく、ましてやマークされる立場にあって、逃げ切るのも至難の業といえよう。今回のエリカエクスプレスも注目される立場だけに、果たして秋華賞と同様に上手くいくだろうか。

■連対ゼロの血統構成

エリカエクスプレスには臨戦過程の不安要素もある。前走秋華賞組は、過去10年で【1.2.2.16】ではあるが、1、2着馬がともに【0.0.0.4】で秋華賞連対馬は馬券に絡んでいない。かつては2003年アドマイヤグルーヴのように、秋華賞2着の悔しさをエリザベス女王杯で晴らすケースもあったが、近年はGIを連続で好走することが難しくなっており、秋華賞好走を鵜呑みにしてはいけない。

血統面も厳しく、父エピファネイアの産駒も決して相性は良くない。これまでにエリザベス女王杯では【0.0.1.6】の成績で、2021年クラヴェルが3着に好走しているのみ。牝馬三冠デアリングタクトも、5歳時に挑戦した2022年に、1番人気で6着に敗れている。祖父シンボリクリスエスも、エリザベス女王杯での産駒成績は【0.0.0.4】、母父ガリレオも【0.0.0.2】と、血統的には強調材料に欠く数字と言わざるを得ない。

今年は牝馬二冠エンブロイダリーやオークス馬カムニャックが参戦せず、3歳勢の代表格として、古馬撃破を期待されるエリカエクスプレス。他にあまり同型がおらず、今回もハナを奪えそうではあるが、逃げ切ることが難しい一戦であるのに加え、臨戦過程や血統面など人気ほどの信頼度は低い。妙味を考慮すると、少なくとも「頭」勝負は避けたい。

