Image: BRIGHT_DIY

モバイルモニターといえばPCやゲーム機に繋ぐのが一般的。単体で使うことはあまりないですよね。

でも今回紹介する「CrowView note」はちょっと違います。キーボードとトラックパッドを内蔵しているので、高機能スマホやラズパイに繋げばノートPC環境が1台で揃うのがポイント。

実際にスマホをPC化してみると意外と便利だったので皆さんにもご紹介しておきます。

ノートPCと何が違う？

Photo: Haruki Matsumoto

こちらが「CrowView note」。見た目はノートPCそのものですが、中身はタッチパッドとキーボード、各種入出力端子（USBハブ）を内蔵したモバイルモニターです。

CPUやデータ保存ストレージ等は含まれていません。スマホなどと繋いで使う前提であり、キーボードはUS配列のみ（JIS配列無し）という点にはご注意を。

Photo: Haruki Matsumoto

ポート類はこちら。専用アダプタ端子に加え、USB Type-A×2・Type-C×2・イヤホン・Mini HDMIと充実度はまずまず。

本体には5000mAhバッテリーを内蔵し、ディスプレイ表示と接続デバイスへの給電も可能。

PCモード搭載Androidの良き相棒

Photo: Haruki Matsumoto

「CrowView note」が輝く使い方のひとつがPCモード搭載Android*との組み合わせ。普通のモバイルモニターで使う場合に比べ、キーボードやマウスの用意が不要というのが便利なポイント。

* スマホをPCライクに使うにはDP Altモード（デスクトップモード）を搭載したAndroid機種、またはiPhone 15以降をUSB 3.1以上のFull-Featured対応Type-Cケーブルで接続する必要がある点にはご注意ください。

Photo: Haruki Matsumoto

モニター性能は14インチFHDでリフレッシュレートは60Hz。スマホも90〜120Hzあたりが定番になってきた昨今ではヌルヌル感が少し足りないかもしれませんが、文書作成や動画視聴といった日常利用では十分かと。

Photo: Haruki Matsumoto

タッチクリックと押し込みクリックどちらも対応しており、アプリ切り替えもジェスチャーで使えました。

そもそも、ノートPCやタブレットを持ち歩けばいいじゃん？という意見はごもっともですが、手持ちのスマホをフル活用したい場合には悪くない選択肢だと思いますよ。

ゲームやラズパイの拡張にも

Image: BRIGHT_DIY

基本的にはモバイルモニターなので映像出力対応している機器ならいつもより大画面で楽しめます。今回は試せませんでしたが、ゲーム機で使うのも良さそうですね。

Image: BRIGHT_DIY

またRaspherry Piなどのシングルボードコンピュータとも相性抜群。有料オプションの変換キットを使えば直挿しできるので、ミニマルに開発環境を作りたい人にもオススメです。

気になった人はぜひ商品ページで詳しくチェックしてみてください。

第2弾決定！ キーボード一体型多機能モバイルモニターCrowView Note 41,080円 【40％OFF】 詳細をチェック

