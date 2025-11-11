11時の日経平均は241円高の5万1153円、ＳＢＧが130.36円押し上げ 11時の日経平均は241円高の5万1153円、ＳＢＧが130.36円押し上げ

11日11時現在の日経平均株価は前日比241.32円（0.47％）高の5万1153.08円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は551、値下がりは998、変わらずは59と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を130.36円押し上げている。次いでファストリ <9983>が36.90円、中外薬 <4519>が28.18円、リクルート <6098>が23.46円、ファナック <6954>が12.87円と続く。



マイナス寄与度は45.46円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が11.78円、菱地所 <8802>が4.81円、ディスコ <6146>が4.28円、良品計画 <7453>が4.08円と続いている。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は空運で、以下、その他製品、医薬品、サービスと続く。値下がり上位には陸運、海運、パルプ・紙が並んでいる。



※11時0分14秒時点



株探ニュース

