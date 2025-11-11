ご当地の味を楽しめる駅弁が誕生して、今年で140年という節目を迎えます。販売のピークは1970年代で、列車の高速化や車内販売サービスの縮小などを受けて、苦境に立たされています。そんな中、あの手この手で乗り切る企業も出てきています。

■朝からにぎわい…東京駅の駅弁店

森圭介アナウンサー

「旅のお供として長年親しまれている駅弁ですが、今年で誕生から140年ということです。10日、東京駅の構内にある『駅弁屋 祭 グランスタ東京』を取材してきました。朝からにぎわっていて、全部で150種類以上の各地の駅弁が勢ぞろいしています」

7歳の息子と大阪へ旅行する父（30代）

「この子は初めてなんですけど、僕と妻は毎回食べてる。思い出になってくれればいいなと」

森アナウンサー

「ご当地駅弁がたくさんあります。佐賀牛の焼肉や鹿児島黒毛和牛のミルフィーユカツ、宮崎牛のすき焼きが一度に味わえるお肉尽くしのお弁当は『九州3大ブランド牛味くらべ』（1480円）」

「石川県の海の幸であるカニやエビ、イクラなど海鮮がふんだんに詰まったお弁当は『金澤 海宝百万石』（1380円、販売状況が異なる場合あり）です」

福井へ旅行する男性（70代）

「全国のご当地の味が食べられるのが一番。（友達と）お互い交換しあいながら、こんな駅弁もあるんだねと新しい発見、情報をもらえる」

■今年の「駅弁日本一」どれに？

森アナウンサー

「斎藤さんは駅弁を食べますか？」

斎藤佑樹キャスター

「食べます。ひもを引くと温かくなるものはもう、すごくホッとします」

森アナウンサー

「直川さんは福島に長くいましたが、有名なお弁当はあるんですか？」

直川貴博アナウンサー

「新幹線が通っている郡山駅に『海苔のり弁』というのがあります。家庭の味というか素朴なんですけど、ちょっと特別感があります。ぜひチェックしてください」

森アナウンサー

「地元の味というのも駅弁の特色ではあります。今、駅弁のナンバーワンを決めるというイベントが行われています。その名も『駅弁味の陣2025』。JR東日本が主催していて、全国の選りすぐりの全63品からインターネットの投票で今年の一位が決まります」

「今年はインバウンドを意識した、Ekiben Ichiban賞もあります。外国人観光客の皆さんも 駅弁をよく召し上がっているのを見ますが、大変人気だということで、外国人の方向けに英語版のサイトで投票ができ、外国人の皆さんが選んだナンバーワンも決まります」

■当初の掛け紙デザインで…“復刻”

森アナウンサー

「特別賞の駅弁140周年復刻駅弁賞も設けられています。販売を始めた当初のデザインを復刻した掛け紙を使った駅弁が販売されています。例えば創業140周年の群馬県の老舗、荻野屋の『峠の釜めし』も、懐かしいパッケージになっています」

「他にも新潟・神尾商事の『えびめし弁当』や宮城・こばやしの『松島かきめし』などもあります。懐かしい味はもちろん、見た目も楽しめるのが今年ならではです。投票結果は12月に発表される予定です。見ているだけでもお腹がすいてしまいますね」

鈴江奈々アナウンサー

「あれもこれも、もっと食べたいのに、1個しか買えないのか…となります」

森アナウンサー

「お土産で買っていって自分で食べちゃったりしますけれども…」

■ご当地感も魅力…駅弁の140年史

森アナウンサー

「140年前の最初の駅弁、どんなものか知っていますか？」

瀧口麻衣アナウンサー

「140年前の方も恐らくお米は食べていたと思うので、おかずはなし、梅干しがのっている白飯でしょうか？」

鈴江アナウンサー

「おにぎり弁当？」

森アナウンサー

「諸説ありますが、最初の駅弁とされているのは、黒ごまをまぶしたおにぎり2個と、たくあん2切れ。竹の皮で包まれたおにぎりとたくあんだったということです」

「この駅弁は、栃木・宇都宮駅が開業してすぐ後に、地元の旅館の白木屋が販売したのが始まりと言われています」

「この後に、幕の内弁当のように様々な具材が入ったお弁当やご当地駅弁が次々と登場し、今に至っています。このおむすびがなかったら全ては始まりませんでした。みんな大好きな駅弁ですが、実は今、苦境に立たされています」

「駅弁業者などでつくる日本鉄道構内営業中央会によると、駅弁の販売のピークは高度経済成長期のあたりでしょうか、1970年代。駅弁業者はピークで約400社あったそうですが、現在は約80社。5分の1程度に減ってしまっています」

「その理由の1つは列車の高速化。例えば東京〜大阪間も、移動時間がどんどん短くなっています。そうすると駅弁を楽しむ時間が短くなります」

「さらには東海道新幹線など一部の新幹線や特急でワゴン販売が終了。車内販売の減少などで駅弁を買う方が減少している、言ってみれば駅弁離れがあるとも言われています。近年ではコロナ禍、材料費やコメの高騰など、駅弁業界は多くの苦難に直面してきました」

■苦境の駅弁業界、どう乗り切る？

森アナウンサー

「負けていられないと奮起した駅弁業界の皆さん、あの手この手で乗り切る企業も出てきています。シウマイ弁当でおなじみの崎陽軒が新しく活路を見出したというのが、駅以外で駅弁というものです」

「コロナ禍で外出を控えましょう、ということがありました。そうすると駅の利用も減っていく中で、車でも立ち寄りやすい幹線道路沿いに出店したり、冷凍などの通信販売にも力を入れたりしています」

「誰もが知るようなブランドがあるので、ちょっと食べてみたいという方が家でお取り寄せすることもできるということもあり、昨年度の売上は過去最高の水準に達しているということです。もはや駅弁は、駅だけで買うものじゃないということですね」

「さらに、鶏そぼろといり卵が敷き詰められた菜の花弁当などが人気の、千葉・マンヨーケン。10月から始まった取り組みがあります。駅弁の値段はいつも同じですが、この価格は時価です。3か月ごとに物価に合わせてお弁当の価格を反映させるということです」

「1回値上げすると、なかなか値下がりしないものが多いですが、値上げしたままではなくて、物価が下がれば値下げをするという形になっています。まだ始まったばかりなので、なかなか価格は変わっていませんが、今後値段がどうなっていくのかも注目されます」

「たこつぼ風の陶器に入った『ひっぱりだこ飯』は食べたことありますか？兵庫・明石市の淡路屋の名物で、タコもおいしいし、下のご飯もおいしいです。陶器も可愛くていろいろ使えますが、駅弁で推し活をやっています」

「大阪・関西万博のキャラクターのミャクミャクとコラボしています。食べ終わった後も使えます。こういったコラボを通して、今までのファンはもちろん、新しい客層を獲得する狙いがあるということです」

「現在までに 1万5000個が完売し、今後追加で5万個を製造して販売を再開する予定だということです」

「行楽シーズンで、いろいろ（な場所に）行かれる方はいるかもしれません。駅弁自体は苦境ですが、皆さん様々なアイデアで乗り切ろうとしています。そして、果たして駅弁ナンバーワンはどうなるのかも注目です」

（2025年11月10日『news every.』より）