BTS・JINがゲスト出演、『ハンサムガイズ』が12月から放送・配信決定 ちょっと変わった企画に挑むドタバタバラエティー
7人組グループ・BTSのJINがゲスト出演するバラエティー『ハンサムガイズ』の日本語字幕版が12月からMnet JapanとMnet Smart+で放送・配信されることが決定した。
【番組カット】犬をなで…優しい笑顔を見せるBTS・JIN
同番組は俳優チャ・テヒョン、元UFC選手キム・ドンヒョン、俳優イ・イギョン、俳優シン・スンホ、フェンシング選手のオ・サンウクら各界から集結したデコボコな5人の男がちょっと変わった企画に挑むドタバタバラエティー。1話に続き、2、5、6、23話にBTSのJINがゲストとして出演する。
CS放送のMnet Japanでは12月7日（午後8：00〜）から1話先行放送を予定しており、オンライン動画配信サービスのMnet Smart+ではVOD配信も行う。
■番組情報
「見習い社長の営業日誌」を手掛けたユ・ホジンPDの最新バラエティー。ビンゴ対決旅、自腹リスクのあるグルメ紹介ロケ、何かが“不足”している生活体験など少しひねりの利いた企画が出演者たちを追い詰める。コメディー演技に定評がありバラエティーでも笑いを取れる俳優チャ・テヒョン。とんでもない天然ぶりで各番組に引っ張りだこな元UFC選手キム・ドンヒョン。その親しみやすさでバラエティー番組でも安定した活躍を見せる俳優イ・イギョン。新たにバラエティーの新星として浮上した俳優シン・スンホ。 オリンピック2冠を果たしたフェンシング選手のオ・サンウク。このデコボコな5人の男がハンサムガイズとしてお茶の間に新たな笑いを届けてくれる。さらに1、2、5、6、23話にはBTSのJINもゲストとして出演する。
■放送情報
12月7日（日）午後8：00〜 1話先行放送
12月20日（土）午後10：00〜 放送スタート
再放送：火曜午後2：00〜、金曜午後4：00〜
出演者：チャ・テヒョン、キム・ドンヒョン、イ・イギョン、シン・スンホ、オ・サンウク
【番組カット】犬をなで…優しい笑顔を見せるBTS・JIN
同番組は俳優チャ・テヒョン、元UFC選手キム・ドンヒョン、俳優イ・イギョン、俳優シン・スンホ、フェンシング選手のオ・サンウクら各界から集結したデコボコな5人の男がちょっと変わった企画に挑むドタバタバラエティー。1話に続き、2、5、6、23話にBTSのJINがゲストとして出演する。
■番組情報
「見習い社長の営業日誌」を手掛けたユ・ホジンPDの最新バラエティー。ビンゴ対決旅、自腹リスクのあるグルメ紹介ロケ、何かが“不足”している生活体験など少しひねりの利いた企画が出演者たちを追い詰める。コメディー演技に定評がありバラエティーでも笑いを取れる俳優チャ・テヒョン。とんでもない天然ぶりで各番組に引っ張りだこな元UFC選手キム・ドンヒョン。その親しみやすさでバラエティー番組でも安定した活躍を見せる俳優イ・イギョン。新たにバラエティーの新星として浮上した俳優シン・スンホ。 オリンピック2冠を果たしたフェンシング選手のオ・サンウク。このデコボコな5人の男がハンサムガイズとしてお茶の間に新たな笑いを届けてくれる。さらに1、2、5、6、23話にはBTSのJINもゲストとして出演する。
■放送情報
12月7日（日）午後8：00〜 1話先行放送
12月20日（土）午後10：00〜 放送スタート
再放送：火曜午後2：00〜、金曜午後4：00〜
出演者：チャ・テヒョン、キム・ドンヒョン、イ・イギョン、シン・スンホ、オ・サンウク