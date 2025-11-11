均衡崩れた人とクマ

実家の押し入れの奥に、見覚えのある大きな布袋があった。

「まだ取ってあったの？」と父に尋ねると、「お母さんがね」と答えた。小学校の展覧会で描いた絵や、すっかり革が硬くなった野球のグラブ――。数年前に他界した母は、息子らの幼い頃の品々は捨てられないのだと、大事にしまい込んでいたようだ。長年、押し入れの奥で静かに時を止めていた布袋の中には、小さな剣道の防具が収まっていた。

小学生の頃、地域の剣道教室に通っていた。学校が終わると、空が群青色に染まりはじめる夕方、川沿いのすすき道を、肩に担いだ竹刀の先に防具袋を引っかけ、隣町の道場まで歩いた。晩秋の夜気が冴（さ）えるこの季節、道場の床は冷たく、素足で踏み込むたびに、じんと足に響いた。

剣道では「間合い」の取り方を教わった。「一足一刀の間合」といい、正対する両者の竹刀の剣先が触れあい、一歩踏み込めば相手を打つことができ、一歩下がれば攻撃をかわすことができる間だ。攻めと守りが均衡し、沈黙のなかに心理的な圧と緊張が漂う。中段の構えをとり、互いに「一本」の機会をうかがう。

「間合い」の取り方は、外交の舞台でも発揮された。高市早苗首相は１０月２８日、トランプ米大統領との初の首脳会談に臨んだ。個人的関係が外交の成否を左右するトランプ氏に対し、高市氏は安倍晋三元首相との縁を生かし、懐に飛び込んだ。

会談前には、トランプ氏の部屋で、ともに野球観戦し、高市氏は、手土産として安倍氏が愛用していたゴルフのパターなどを贈った。トランプ氏は、高市氏を大統領専用ヘリ「マリーン・ワン」に同乗させるという異例の厚遇を示し、自身のＳＮＳには、高市氏と腕を組み語らう様子の写真を投稿した。互いを「サナエ」「ドナルド」と呼び合い、両者は“近間”の間合いを取ったようだ。

一方、同３１日、こちらも初顔合わせの中国の習近平（シージンピン）国家主席に、高市氏は表情を引き締めて向き合った。会談では、戦略的互恵関係の推進を確認する一方で、沖縄県・尖閣諸島周辺での領海侵入や、中国当局による在留邦人の拘束など、いくつもの懸念を「率直に」伝えたという。習氏は植民地支配へのお詫（わ）びを記した「村山談話」に言及し、けん制した。互いに、“遠間”の間合いを取り、相手の出方を見極める戦術と言える。

人間と自然界では、「間合い」が崩れてきている。クマが市街地に出没して人を襲う事案が相次ぎ、今年の死者数は過去最悪となった。山中の実りの不作でエサを求めて下りてきたともされるが、人口減少などによる里山の荒廃で、人とクマの生活圏を隔てていた緩衝地帯が失われたことも要因とされる。人間もクマも、互いの営みの場を尊重してきた「間合い」を見失い、クマは牙をむき、人間は銃を向けている。

剣道の師範からは、礼節を尊ぶ“心の間合い”も教わった。相手を打つ競技であるからこそ、敬意を示し、馴（な）れ合わず、離れすぎず、適切な距離感を保つ作法だ。国との関係も、自然との共生も、互いを尊び、適度な緊張と均衡を保つ「間合い」の取り方が求められている。（ＢＳ日テレ「深層ＮＥＷＳ」キャスター）