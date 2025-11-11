¥·¥·¡¼¡¦¥¹¥Ú¥¤¥»¥¯¡¢µ¶¤Î¥Ö¥¿¤Î·ì¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¡Ö¥¥ã¥ê¡¼¡×¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡ÊCNN¡ËÊÆ¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥·¥·¡¼¡¦¥¹¥Ú¥¤¥»¥¯¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥¥ã¥ê¡¼¡×¡Ê1976Ç¯¡Ë¤Î¥Ö¥¿¤Î·ì¤òÍá¤Ó¤ëÍÌ¾¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëÆ±ºî¤¬ÍèÇ¯¤Ç¸ø³«50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥»¥¯¤Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥È¥¥¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢»£±Æ»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ¤Î¸ø³«¤¬ÌóÈ¾À¤µªÁ°¤Ç¡¢¡Ö¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥¤¥»¥¯¤Ï±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤ë¹â¹»À¸¥¥ã¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤¿¡£¥¥ã¥ê¡¼¤ÏÄ¶Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÎÏ¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥¿¤Î·ì¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·ã¤·¤¤¤¤¤¸¤á¤ÎËö¤Ë»¦°Õ¤ËËþ¤Á¤¿ÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¡£
¥¹¥Ú¥¤¥»¥¯¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ì¤Ä¤À¤±°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö±Ç²èÍÑ¤Î·ì¤¬¤É¤ì¤Û¤É¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤¹¤ë¤â¤Î¤«¡£¤¢¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤¡¢¤Ò¤É¤¤¡¢¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥¢¥ì¥ó¤ä¥Ù¥Æ¥£¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ê¡¼¡¢¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥¢¡¼¥Ó¥ó¥°¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥È¥é¥Ü¥ë¥¿¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ñ¥ë¥Þ´ÆÆÄ¤È¤Î»Å»ö¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ËËÜµ¤¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤±¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡×
¸½ºß¡¢¥¹¥Ú¥¤¥»¥¯¤Ï¡¢¥ê¥ó¡¦¥é¥à¥¸¡¼´ÆÆÄ¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¼ç±é¤Î¿·ºî±Ç²è¡ÖDie My Love¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ö¥¥ã¥ê¡¼¡×¤¬º£¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥»¥¯¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»þ´ü¡¢Ãæ³Ø¤«¤é¹â¹»¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÑ²½¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤âÉ¬¤º¡Ø¥¥ã¥ê¡¼¡Ù¤¬ÆâÌÌ¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ö½ý¤Ä¤¤¤¿10Âå¤Î¼«Ê¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤»þ´ü¤À¡£À®Ä¹¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤Î±Ç²è¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î³Ë¿´¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×