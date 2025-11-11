【GUのネイビー】がかなりオシャレ！ 1着あると大活躍しそう♡「優秀ワンピ」

【GU（ジーユー】と【rokh（ロク）】とのコラボレーション第3弾から、大人女性にぴったりなネイビーワンピースが登場。シャツドレスとシフォンミニドレスのセットは、組み合わせて着るのはもちろん、単体でも幅広いアレンジが楽しめる優秀デザインです。スタッフさんの着回しコーデもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

ネイビーが引き立てる知的モード

【GU】「2ピースシャツミニワンピースセット by rokh」＜69 NAVY＞\2,990（税込・セール価格）

モードな雰囲気のシャツドレスとシフォン素材のミニドレスがセットになったアイテム。シャツの袖はボタンを開けるとケープのように広がって、動くたびにニュアンスのあるシルエットに。ミニ丈ながら甘すぎず、きれいめなシャツドレスが知的な雰囲気を添えてくれるのも魅力。それぞれ単体でも着まわせるので、インナーを変えたりパンツと合わせたり、いろいろなスタイリングを楽しめそうです。

スポーティーアイテムとも好相性

ミニワンピースセットをキャップとブーツでカジュアルに仕上げたスタイリング。袖のボタンを開けたケープ風のアレンジは、抜け感たっぷり。ネイビーで上品なムードを漂わせつつ、ベージュの小物を投入すれば、やわらかな女性らしさも引き立つはず。カジュアルアイテムと合わせることで、シフォンワンピの甘さがほどよく中和されるので、ミドル世代も気負わずトライしてみて。

デニムパンツレイヤードで日常になじむ着こなしに

シフォンミニドレスの単体に、タートルネックトップスとデニムパンツを合わせると、日常になじむカジュアルスタイルを楽しめそう。ワンピースの軽やかな素材により、ヴィンテージ風デニムのハードな雰囲気も大人可愛いイメージに変えてくれるはず。足元はボリュームのあるシューズを合わせて、少しだけエッジをきかせてみて。

バミューダパンツを合わせて旬コーデに挑戦

シャツドレスを羽織りとして取り入れた、トレンド感のある軽やかなスタイリングも見逃せない。合わせたバミューダパンツは今季注目のボトムス。短すぎない丈感で上品にまとまり、大人が穿いてもサマ見えするはず。インナーは白トップスを選んで顔まわりに明るさを添え、ソックスの色とリンクさせて清潔感をプラス。ネイビーなら、シャツドレスを羽織るだけでも上品に決まるから、どんなシーンでも活躍しそう。

writer：Yukie Kawase