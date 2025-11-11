¡ÚÃæÅçµ±»ÎÏ¢ºÜ¡ô83¡ÛàÂæÏÑ¤Î»êÊõá¤¬¼«¤éÄ¾ÁÊ¤·¤¿ÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¡¡àÄ¥ÂÙ»³¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼á¤Ë¡ª
¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£¸£³¡Ë¡ÛÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÂæÏÑµå³¦¤Î»êÊõ¡¦Ä¥ÂÙ»³¤Î¤ªÏÃ¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬£Ã£Ð£Â£Ì¤ÎÅý°ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿£²£°£±£±Ç¯¤«¤é£±£³Ç¯¤Î£³¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·£³£µºÐ¤ò²á¤®¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Á´À¹´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÀ®ÀÓ¤Ï²¼¹ßµ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¸À¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¶½ÇÀ¥Ö¥ë¥º»þÂå¤Î£²£°£°£³Ç¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥·¡¼¥º¥óÁ´»î¹ç¤Î£±£°£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·£²£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹£´ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£¸ÎÒ¡£Ã±½ã¤Ë¤ÏÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢£±£¶£°»î¹ç°Ê¾å¤¢¤ë£Í£Ì£Â¤ä£±£´£°»î¹ç°Ê¾å¤òÀï¤¦£Î£Ð£Â¤Î»î¹ç¿ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Î©ÇÉ¤Ê¿ô»ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤È£´£µËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³£°ÂÇÅÀ¤¯¤é¤¤¤ÎÇË²õÎÏ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»ä¤¬¥³¡¼¥Á¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿»þÂå¤Ï¡¢£±£±Ç¯¤Ë¤Ï£±£±£¸»î¹ç¤Ç£±£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£·£´ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£µÎÒ¡¢£±£²Ç¯¤Ï£±£±£·»î¹ç¤Ç£±£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹£¶ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£³Ê¬£³ÎÒ¡¢£±£³Ç¯¤Ï£±£±£¹»î¹ç¤Ç£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹£°ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£¹ÎÒ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¼¹ßÀþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÌ£¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¬ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¸å¤Î£±£´¡¢£±£µÇ¯¤Ï½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤â¸º¾¯¤·ËÜÎÝÂÇ¤âÂÇÅÀ¤âÅöÁ³¡¢¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¡¢»ä¤Ï¤È¤¤¤¦¤È»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°£ð£ì£õ£ó¤ÎÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££±£´Ç¯¤«¤éÌî¼êÁí¹ç·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë¤Ï£Ä£å£Î£Á¤Î¥³¡¼¥Á¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÅçÅÄÄ¾Ìé´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢£±£µÇ¯¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±£µÇ¯Á°´ü¤Ï£³°Ì¡¢¸å´ü¤Ï£²°Ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÇ¯´ÖÁí¹çÍ¥¾¡£³Ï¢ÇÆ¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂæÏÑ¥ê¡¼¥°¤ËÂ³¤¤¤Æ´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÌîµå¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°¤¬ÊÔÀ®¤·¤¿ËÌÊÆ±óÀ¬ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ö»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°£ð£ì£õ£ó¡¡£Á£Ì£Ì£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¡×¡Ê¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÈÂÐÀï¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤â·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤Þ¤¿¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢Ä¥ÂÙ»³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬£±£¶Ç¯£±·î¤ËÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦ÆÁÅçÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÙ»³¤ÏÅý°ì¤Ç£±£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬ÃÇ¤Ã¤Æ¡¢°ÊÁ°Åý°ì¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿»ä¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÆÁÅç¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´õË¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö½é¡¢»ä¤ÏÂÙ»³¤Ë¤Ï»Í¹ñÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÂ¾¥Á¡¼¥à¤ËÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÆÁÅç¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ£Î£Ð£ÂÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°úÂà¤·¤¿ÂçÊªÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÙ»³¤¬¡Ö»ä¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µ¼Ô²ñ¸«¤â¤¹¤´¤¤µ¬ÌÏ¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÂæÏÑ¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬Âçµó¤·¤Æ¼èºà¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÅç¤Ç¤Ï£±¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤ß¤ÎºßÀÒ¤Ç£µ£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£´ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£¶ÎÒ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ç¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤â£´£°ºÐÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£Âç³èÌö¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤·¤¿¡£