¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´ßÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡ÖÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÄÌî¼ê¥æ¥ë¥æ¥ë¤Ç¼ç¾¡¦ÆÜµÜÍµ¿¿¤Ë¡Ö¼ã¼ê¤¬È¿´ú¡×¤ÎÆâÉô»ö¾ð
¡ÖÌµÉ÷¿Í»ö¡×
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÇÔ¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡£²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢10·î30Æü¤Ë¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼óÇ¾¿Ø¤Î´é¤Ö¤ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Û¤ÜàÌµÉ÷á¤Î¿Í»ö¤ËµåÃÄÆâ¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµåÃÄ¤«¤é¤Ï£±¡¢£²·³¡¢°éÀ®¤ò´Þ¤á¤Æ24¿Í¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬°ìÀÆ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁª¼ê·óÇ¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÎÊ¿Ìî²Â¼÷¡Ê41¡Ë¤Î£±¿Í¤À¤±¡£Ê¿Ìî¤Ï10·î29Æü¤«¤é½©µ¨Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ø¥³¡¼¥Á¤ÈÁª¼ê¤È¤Ç¤Ï°ã¤¦¤Í¡£¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Ù¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿Ìî¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î£±·³ÅÐÈÄ¤Ï¤ï¤º¤«3»î¹ç¤Ç¡¢1ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨15.43¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤µ¤¹¤¬¤ËàÀïÎÏ³°á¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Ê¿Ìî¤ÈÆ±À¤Âå¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤ÏÊ¿Ìî¤¬¿½¤·½Ð¤¿¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò¤Þ¤µ¤«¤Î¾µÇ§¡£¸åÇÚ¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¤Ï¡Ø¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â´Å¤¹¤®¤ë¡£ÀäÂÐ°úÂà¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡Ù¤È±¢¸ý¤òÃ¡¤«¤ì¤ë»ÏËö¤Ç¤¹¡×¡ÊµåÃÄ£Ï£Â¡Ë
¤½¤â¤½¤â¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡¢´ßÅÄ´ÆÆÄ¤ÈÀ¤Âå¤Î¶á¤¤¿Í´Ö¤Ç¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤ªÍ§Ã£Æâ³Õ¡×¤ÈÎä¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢´ßÅÄ´ÆÆÄ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Í¥¤·¤¤¤³¤È¡£º£Ç¯¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Ìî¼ê¿Ø¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¼ã¼ê¤Ç¤µ¤¨¡Ø¤¤¤Ä³å¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ä¡Ù¤È¥Ó¥Ó¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿àµ´·³ÁâáÃæÅèÁïÁ°´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢£±·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡Ç21Ç¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò»Ù¤¨¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î»ØÆ³Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿åËÜ¾¡Ì¦»á¡Ê57¡Ë¤¬Íèµ¨¤«¤é£±¡¢£²·³¤Î½ä²ó¥³¡¼¥Á¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£±·³¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸·¤·¤¤»ØÆ³¤¬¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Á¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£Ç¯°Ê¾å¤ËÌî¼ê¿Ø¤Î¶õµ¤¤¬¥æ¥ë¥æ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤½¤ó¤Ê¼óÇ¾¿Ø¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁÇÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡Ç24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°£µ°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿È¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£µ¨¤ÏÆÜµÜÍµ¿¿¡Ê28¡Ë¤¬¼«¤éÌî¼ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÍ¥¤·¤¤À³Ê¤¬ºÒ¤¤¤·¤Æ¼¸¤ì¤º¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î°ú¤Äù¤á¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼ã¼êÌî¼ê¤Î´Ö¤Ç¡¢¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¾è¤¸¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏÆÈÆÃ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¼ã¼ê¤«¤é¤Î¿ÍË¾¤â¸ü¤¤½¡Í¤Ëá¡Ê29¡Ë¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤ÂÔË¾ÏÀ¤¬Éâ¾å¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢½¡ËÜ¿Í¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ä¡Ù¤È½¢Ç¤¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£¤³¤ÎÉÔ²º¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼óÇ¾¿Ø¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ßÅÄ´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á³§¤¬¡ÉÍ¥¤·¤¤¡É¤Î¤Ç¤É¤¦²ðÆþ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥Á¡¼¥à¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Í¥¤·¤µ¤È¸·¤·¤µ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£