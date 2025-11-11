WEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡õÄ¶ÆÃµÞ¥¿¥«¥·¡õHANA¡¦MOMOKA¤é¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¡×¼õ¾Þ¼ÔÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/11¡ÛWEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¡¢¾¾ÈøÂÀÍÛ¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¥¿¥«¥·¡Ë¡¢HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤ÎMOMOKA¡Ê¥â¥â¥«¡Ë¤¬¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Ï°ìÈÌÅêÉ¼¤È¡¢¥×¥í¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¡ÊJNAÇ§Äê¹Ö»Õ¡Ë¤ÎÅêÉ¼¤Î¤Û¤«¡¢JNAÇ§Äê¥µ¥í¥ó¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¡¢JNAÇ§Äê¹»¤Ê¤ÉÉý¹¤¯ÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¡£1ËüÉ¼¤òÄ¶¤¨¤ëÅêÉ¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿À»³¡¢¾¾Èø¡¢MOMOKA¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¢»³Åì¾¼»Ò¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë40¼þÇ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ë²Ú¤Ê5¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
11·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¡×¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤Î¾å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»×¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Í¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Í¥¤¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÊÇÜ¾Þ¤ÏÆ°²è½Ð±é¡Ë¡£
¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¡×¤ÎÁ°¿È¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥Í¥¤¥ë¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢1996Ç¯¤«¤é³«»Ï¤·¡¢º£Ç¯¤Ç30²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ê¡ÖÅìµþ¥Í¥¤¥ë¥¨¥¥¹¥Ý¡×¼«ÂÎ¤Ï¡¢Á°¿È¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Í¥¤¥ë¥¨¥¥¹¥Ý¤«¤é¿ô¤¨¤Æ27²óÌÜ¤Î³«¡Ë¥Í¥¤¥ë¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢¥Í¥¤¥ë¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë³Æ³¦ÃøÌ¾¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£Ç¯ºÇ¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Î¹æ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¿À»³ÃÒÍÎ¡¦¾¾ÈøÂÀÍÛ¡¦MOMOKA¤é¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¡×¼õ¾Þ·èÄê
¢¡¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¡×
