最上もが、失敗した手作りピザ公開「親近感湧く」「逆に美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】タレントの最上もがが11月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。失敗した料理の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】36歳元アイドル「絶妙に失敗」リアルな手作りピザ
最上は、ファンからの質問に答える形式で「1度レシピ通りつくって、そっから覚えてきたらアレンジするくらいだよ」と普段の料理のアレンジについてコメント。「大体1回目は絶妙に失敗するよ笑 美味しかったけど！」ともつづり、一部の生地が伸びてしまっているピザのショットを公開している。
この投稿には「失敗に入らない」「逆に美味しそう」「親近感湧く」「家庭的で素敵」「手作りできるの尊敬」「愛情感じる」といったコメントが寄せられている。
最上は2020年11月に妊娠を発表し、2021年5月1日に第1子となる女児を出産したことを報告。未婚のシングルマザーであることを明かしている。（modelpress編集部）
最上もが、失敗した手作りピザ公開
最上もがの手作りピザに反響
