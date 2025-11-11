日テレ菅谷アナ死去、2022年1月にすい臓がんと診断

日本テレビは10日、菅谷大介アナウンサーが8日に死去したと発表した。53歳。2022年1月にすい臓がんと診断され、同年8月に公表していた。バラエティー番組出演のほか、スポーツ実況でも活躍。箱根駅伝ファンにも悲しみが広がった。

1997年に日本テレビに入社した菅谷さんは、新春の風物詩・箱根駅伝の実況などでも活躍した。

すい臓がん公表から約5か月後の2023年1月には、第99回箱根駅伝の復路ゴール地点の実況を担当した。

今年1月の第101回大会では、連覇を達成した青山学院大の優勝インタビューを担当。「あいたいね大作戦、大成功ですね！」などと言葉をマイクに乗せ、原監督らのコメントを引き出していた。

53歳。早すぎる別れに、箱根駅伝ファンにも悲しみが広がり、Xには悲痛な声が並んだ。

「箱根駅伝の実況、忘れません」

「自分の中では箱根駅伝の実況中継が印象的でした」

「菅谷アナ、大好きなアナウンサーでした」

「箱根駅伝の名実況が聞けなくなるのが悲しい…」

「菅谷さんの箱根駅伝の実況をもう聞けないなんて…」

菅谷さんの最後のインスタグラム更新は今年10月26日。「今週は、カーリングの実況を担当しています。 パンコンチネンタルカーリング選手権」などとつづっていた。



（THE ANSWER編集部）