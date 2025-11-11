先々週の宮城県知事選、先週の岐阜・美濃市長選に続き、またしても高市自民党に打撃だ。

9日投開票だった東京・葛飾区議選で自民党候補が大量落選した。区議選は定数40に対し65人が立候補。自民党は17人擁立したものの、当選は10人にとどまり、7人が落選した。現有12議席から2議席減だった。

「投票率（40.35％）が前回より4ポイント下がった。その分、自民候補の票が減ったことが痛い。次点と次々点の2人は自民でした」（自民党都連関係者）

低投票率は組織のある自民に有利、というかつての常識はもはや通用しない。日刊ゲンダイの既報（10日付）通り、選挙戦は差別や排外主義が跋扈する大荒れで、外国人政策を争点にする候補が次々登場。結果、トップ当選は候補擁立を1人に絞り込んだ参政党で、2位、3位は無所属だった。迷惑系ユーチューバー・へずまりゅう奈良市議の秘書は落選。石丸伸二氏が創設した政治団体「再生の道」が初議席を獲得した。

自民と連立を組んだ日本維新の会は2人擁立して、1勝1敗だった。一方、連立離脱した公明党は8人擁立し、全員当選した。

■内閣支持率イコール自民票にはならない

「下町の葛飾区は中小企業や自営業者も多く、元来、保守の強い地域。同区選出の平沢勝栄衆院議員（自民）が公明票の支援がなくても勝てるのはそれだけ自民の基盤がしっかりしているからです。しかし今回、自民離れの傾向が改めて証明された。高市内閣の高支持率がイコール自民票にはならないことがハッキリしました。政治に対する価値観が中高年とは違う若い有権者が目覚めると、選挙結果もガラリと変わるということでもある。永田町では高市人気に乗じた解散総選挙論が出ていますが、自民支持は伸びていないうえ、これだけ自民離れが顕著なのに、選挙なんてできるわけがありません」（政治評論家・野上忠興氏）

解散は当面封印か。

