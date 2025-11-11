【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】

森友事件「新たな事実はない」？ 高市首相のふざけた答弁に片山財務相は苦しい“言い訳”

新事実が公表されたことは認める。だが再調査はしない。何ともすっきりしない高市首相の答弁だった。

10日の衆議院予算委員会。立憲民主党の川内博史議員が森友事件について取り上げた。国有地を売り払うにあたり、売り払い前提の定期借地、瑕疵担保責任免除特約、延納の特約、契約金額の非公表。いずれも森友学園だけの特例だった。確率的に計算すると1兆7104億分の1。宝くじの1等に8万回当たるほどの天文学的確率になる。その結果、国有地は8億円値引きされ、公文書は改ざんされ、改ざんをさせられた赤木俊夫さんが命を絶った。

なぜこんなことが起きたのか？ こう問題提起した川内議員は、遺族の赤木雅子さんが4日、高市首相の地元事務所に届けた手紙を読んだか尋ねた。

高市首相は、手紙が奈良の事務所からすぐに転送されてきたとして、「ご遺族のお気持ちについてはしっかりと受け止めさせていただきました」と答えた。

4分の1しかなかった地中ゴミ

値引きの根拠とされた地中のゴミについて、土地を管理する国土交通省が先月3日に公表した調査結果で、値引き時の見積もりの4分の1しかなかったことを初めて明らかにした。雅子さんの手紙でもこの事実を指摘している。

川内議員がこの点を追及すると、高市首相は、「調査結果が当時の見積もりと大きく異なることは私も真摯に受け止めます」としながらも、慎重な調査検討を欠いていたとは認めなかった。

高市首相は5日の参議院代表質問で森友事件について「新たな事実が判明していない」と答弁している。しかし、ゴミの量が大幅に違っていたことについて川内議員から「新たな事実であるということは認めますね」と問われると、高市首相は「埋設物の量が違っていたということは公表されたということです」と遠回しながら新事実であることを認めた。

また雅子さんが、佐川宣寿元理財局長ら本省幹部のメールを優先して開示してほしいと要望していることについては、「ご遺族からの要望につきましては、財務省においてできる限りの対応をするように先週改めて財務大臣に指示をしたところでございます」。

それでも再調査については、会計検査や検察の捜査で違法不当とはなっていないとして拒否した。

「私は第三者による再調査が改めて必要だとは考えていないということを申し上げました」

解決を引き延ばしているとしか思えない。傍聴席で見守っていた赤木雅子さんも憤りを隠せなかった。

（相澤冬樹／ジャーナリスト・元NHK記者）