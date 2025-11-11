¡Ö»þÂå¤ËÄ©¤ó¤ÀÃË¡×²ÃÇ¼ÅµÌÀ¡Ê57¡ËÎò»Ë¤äÇØ·Ê¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï´¶³Ð¤È´¶À¤Ç»£¤ë¡ÚÁýÅÄ½ÓÌé ¸ý½Ò¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Û
¡ÚÁýÅÄ½ÓÌé ¸ý½Ò¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Û
¡¡ºî²È¡¦ÁýÅÄ½ÓÌé»á¤Ë¤è¤ë¿·Ï¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¡£³Æ³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÀ¸³¶¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é°ìÂåµ¤òËÂ¤°¸ý½Ò¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡£Âè1ÃÆ¤Ï¼Ì¿¿²È¤Î²ÃÇ¼ÅµÌÀ»á¤Ç¤¹¡£
ÁýÅÄ¡ÖÉ÷·Ê¤ò»£¤ë¤È¤¤Ï¿ÍÊª¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦ÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤¢¤ë¤Í¡£¥ï¥À¥Ä¥ß¤È¤«¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤Î¼Ì¿¿¤È¤«¡¢°äÀ×¤Î¼Ì¿¿¤È¤«ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¡£Ê¸¸¥¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥²¥ê¥éÀï¤È¤«¤Ç¾Ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¥¤¥é¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢°äÀ×¤ò»£¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢µ®Â²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¼Ì¿¿¤ÇÂçÎÌ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÎò»Ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
²ÃÇ¼¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¡ØÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ê¤ó¤ÆÉÕÏ¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤ªÄà¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬²¶¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÆüËÜ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡¢¿ÍÎàÅª¤Ë¤âÊ¸²½Åª¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÁýÅÄ¡ÖÎò»Ë¤È¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
²ÃÇ¼¡ÖÎã¤¨¤ÐÊ©Áü¤È¤«¡¢¤Ê¤¼¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÄ´¤Ù¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤âÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç»£¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´¶³Ð¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÎ¼±¤äÎò»Ë¤òÍý²ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¹¤®¤ë¤È¼Ì¿¿¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤éºÇ¸å¤Ï´¶³Ð¤È´¶À¤Ç»£¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
ÁýÅÄ¡ÖÎò»Ë¤äÇØ·Ê¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¾å¤Ç¤Î´¶À¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»£¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤¦¡£¤Ñ¤Ã¤È»£¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¡×
ÁýÅÄ¡ÖÅµÌÀ¤µ¤ó¤Ï¡Ø100ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë²è²È¤È¤·¤Æ°ìÎ®¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Àë¸À¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
´ûÂ¸¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¾®Àâ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤
²ÃÇ¼¡Ö¤¦¤ó¡£¤â¤¦²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿ÉÊú¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¾®Àâ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÉáÄÌ¤Î¾®Àâ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¾®Àâ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢½ãÊ¸³Ø¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦´ûÂ¸¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£²¿¤«º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿·Á¤òÈ¯ÁÛ¤·¤Æ¡¢ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤Æ¤Í¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ã¤¿¤éÎã¤¨¤Ð²»À¼¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¡¢AI¤ÇÊ¸»úµ¯¤³¤·¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼êÄ¾¤·¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´¶³ÐÅª¤Ç¡£´¶À¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤»¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¡×
ÁýÅÄ¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ê¤é¡¢°ì½Ö¤Çµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
²ÃÇ¼¡ÖÌë¤Ç¤âÃë¤Ç¤â¡¢²¶¤Ï¾ï¤Ë¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ã¤ÆËèÆüÌ¸»¶¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¡£¡Ø¤³¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¡¢Â¾¤ËÃ¯¤â»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò³è»ú¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¾®Àâ¤Ç¤â¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¿·´¶³Ð¤ÎÊ¸»ú¤È¤·¤Æ¡×
ÁýÅÄ¡Ö¸ý½ÒÉ®µ¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤¤Ä¤¯¤Þ¤ÞÒì¤¤¤Æ¤½¤ì¤òÈë½ñ¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ê¡×
ÁýÅÄ¡Ö¥É¥¹¥È¥¨¥Õ¥¹¥¡¼*¤â±ü¤µ¤ó¤¬¸ý½ÒÉ®µ¤·¤Æ¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¢¨¥É¥¹¥È¥¨¥Õ¥¹¥¡¼:19À¤µª¤Î¥í¥·¥¢Ê¸³Ø¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊ¸¹ë¡£½è½÷ºî¡ØÉÏ¤·¤¿Í¡¹¡Ù¤«¤é¤¹¤Ç¤ËºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡ØÇòÃÔ¡Ù¡Ø¥«¥é¥Þ¡¼¥¾¥Õ¤Î·»Äï¡Ù¡Øºá¤ÈÈ³¡Ù¤Ê¤É¤Î·æºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤ÏÅÒÇî¤Ë¤Î¤á¤ê¤³¤ßÂç¤¤Ê¼Ú¶â¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²ÃÇ¼¡Ö¤Ø¤¨¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×
ÁýÅÄ¡ÖÈà¤Ï¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¸ý½ÒÉ®µ¤ÇÉ¬»à¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÎ¤Îºî²È¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Ú¶â¤¬¶¯¤¤¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Ð¥ë¥¶¥Ã¥¯¤È¤«¥¢¥é¥ó¡¦¥Ý¡¼¤È¤«¡¢ÆüËÜ¤À¤È²ÆÌÜÞûÀÐ¡¢ÀÐÀîÂïÌÚ¡¢ÀîÃ¼¹¯À®¡¢ÆâÅÄÉ´輭¡£ÅµÌÀ¤µ¤ó¤Ï¼Ú¶â¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¶¯¤¤Àº¿ÀÅª³é¶Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤½¤ì¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
²ÃÇ¼¡ÖÀº¿ÀÅª³é¤¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¡¢²¶¤Î¾ì¹ç¡×
¢¦¤«¤Î¤¦¡¦¤Æ¤ó¤á¤¤:1942Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£19ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¡¢¹¹ð¼Ì¿¿²È¡¦µÏÅçÎ´»á¤Ë»Õ»ö¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¹¹ð¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£69Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¸ÄÅ¸¡ÖFUCK¡×¤Ç°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤Ï²á·ã¥Ì¡¼¥É¤Îµð¾¢¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë°ìÊý¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ä¥à¥Ä¥´¥í¥¦²¦¹ñ¤Ø¤Î°Ü½»¤Ê¤É¼Ì¿¿²È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£ÆüÀëÈþ¾Þ¡¢APA¾Þ¡¢Ä«Æü¹¹ð¾Þ¡¢ËèÆü¹¹ð¾Þ¤Ê¤É¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£
¢¦¤Þ¤¹¤À¡¦¤È¤·¤Ê¤ê:1965Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¾®Àâ²È¡£ËÌ³¤Æ»Âç³ØÃæÂà¡£ÃæÆü¿·Ê¹¼Ò»þÂå¤Î2006Ç¯¡Ö¥·¥ã¥È¥¥¡¼¥ó¡¡¥Ò¥°¥Þ¤Î¿¹¡×¤Ç¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ªÂç¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£12Ç¯¡ÖÌÚÂ¼À¯É§¤Ï¤Ê¤¼ÎÏÆ»»³¤ò»¦¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÇÂçÂðÁÔ°ì¾Þ¤È¿·Ä¬¥É¥¥å¥á¥ó¥È¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£3·î¤Ë¾å°´¤·¤¿¡Ö·Ù»¡´±¤Î¿´Â¡¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£¸½ºß¡¢Âó¿£Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£
¡ÊÁýÅÄ½ÓÌé¡¿¾®Àâ²È¡Ë