フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１１日、政府のコメ対策を特集した。

番組では、コメの値段が上がり続ける中、小泉進次郎前農相が備蓄米放出、コメ増産を打ち出したが、高市早苗政権で元農林水産省官僚の鈴木憲和氏が農相に就くと、就任早々に備蓄米放出やコメ増産方針の見直しを表明。その上で鈴木氏は「おこめ券」の配布などの検討を明らかにしたことを報じた。

スタジオで「おこめ券」は、政府が総合経済対策として地方自治体向けの重点支援地方交付金を拡充し、その推奨メニューの中に「おこめ券」を盛り込もうと検討していることを伝えた。

火曜スペシャルキャスターを務める歌手で俳優の武田鉄矢はＭＣで俳優の谷原章介から「おこめ券」への印象を聞かれ「いや、おこめ券、やっぱり、いただくと、ないよりうれしいんじゃないですかね」と明かした。

さらに「鈴木さんっていう方がお考えになっているのは、お米の価値を変えないっていうことなんじゃないかな。増えると値段下がっちゃいますけど…そういう意味での考えじゃないですかね」とコメントしていた。