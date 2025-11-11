イオンファンタジーに、『ミニオン』の人気コンビ「ボブ」＆「ティム」の限定プライズが登場。

ふわふわの「ビッグ毛布」やかわいい「マスコット」などが投入されます☆

イオンファンタジー『ミニオン』ボブ+ティム プライズ

展開期間：2025年11月14日(金) 〜 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーf、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、モーリーオンライン

イオンファンタジーに、イルミネーションの大人気アニメーション映画「怪盗グルー／ミニオンズ」シリーズに登場するキャラクター「ボブ」と「ティム」のプライズゲーム用景品がセガ フェイブから登場。

「ボブ」と相棒の「ティム」がスイーツを食べる姿やすやすや寝ている姿、仲良くお散歩する姿など、とってもかわいいアートが使用されています。

ラインナップは「ふわふわビッグ毛布」「マスコット ボブ&ティム〜SWEET〜」「ぬいぐるみ巾着」の全3種類です☆

ミニオン ふわふわビッグ毛布“ボブ＆ティム”

種類：全2種

サイズ：たて約145cm×よこ約205cm×厚み約0.5cm

ふわふわな手触りでビッグな毛布は、約205cmの大きさ。

仲良くお散歩する「ボブ」と「ティム」の姿や、楽しそうな「ティム」が描かれたデザインです！

ミニオン マスコット“ボブ＆ティム” 〜SWEET〜

種類：全4種

サイズ：たて約12cm×よこ約8cm×奥行約5cm

「ボブ」と「ティム」のマスコットは、連れ歩きもしやすい手のひらサイズ。

スイーツをおいしそうに食べている姿がかわいいデザインです☆

ミニオン ぬいぐるみ巾着“ボブ＆ティム”

種類：全3種

サイズ：たて約20cm×よこ約14cm×奥行約10cm

「ボブ」と「ティム」のぬいぐるみ巾着は、小物入れに便利。

おそろいのマフラーを付けたデザインと、一緒にすやすや眠っているデザインが登場します！

仲良しな「ボブ」と「ティム」のデザインがキュートな限定プライズを展開。

イオンファンタジーの「ミニオン」ボブ+ティム プライズは、2025年11月14日より順次登場します！

※当限定景品は、Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC)と株式会社セガ フェイブとの商品化契約に基づき株式会社イオンファンタジーが展開するものです

※画像はイメージです

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗があります

※展開日・展開店舗は予告無く変更することがあります

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へ問合せください

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合があります

