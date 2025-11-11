大胆なイメチェンも、完璧に似合うのが人気モデル雀士のポテンシャルだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月10日に第1試合・第2試合と連投したKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が、超ロングな黒髪のエクステをつけて出場。ファンから「こんな可愛い子いた？」「さやか最高」といったコメントが殺到した。

【映像】髪も足も長い！岡田のイメチェンな超ロング黒髪

モデル、タレントとしても活躍する岡田は、ファッションショーやバラエティ番組、雑誌のグラビアなど活動は多岐に渡る。プロ雀士としてのキャリアも確実に積み上げ、Mリーガーとしても今年で7シーズン目を迎えている。

人気モデル・タレントということもあり、全40選手の中でも見た目へのこだわりが人一倍強い岡田だが、この日は胸元近くまで届く長い黒髪のエクステをつけて登場。即座にファンから「ロングヘアもかわいい」「おかぴ黒髪いいね」「エクステにあってる」「小顔がより際立ってます」といったコメントが並び、試合後には自身のInstagramでも「期間限定ロング」と添えて投稿。ここでも話題沸騰となっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

