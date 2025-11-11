「ザ・ドリフターズ」の加藤茶（82）が、体調不良でイベント出演を辞退することを発表した。

【映像】高木ブーのコメント

11月12日より鹿児島で開催される「ザ・ドリフターズ展」のオープニングゲストとして、出演予定だった加藤。

しかし開催を間近に控えた10日、自身のXを更新し、「体調を崩してしまい、残念だけど大事をとって出演を見合わせていただくことになりました。楽しみにしてくれていた鹿児島のファンのみんな、本当にごめんなさい」と報告。

つづけて、「ブーたんに話したら加トちゃんの分まで頑張る！と 力強く約束してくれたので、ちょっと不安だけど託します。 寒くなってきたけど、みんなも風邪ひくなよ！」と、ファンに向けてメッセージをつづった。

一緒に出演予定だった高木ブー（92）も、Instagramで「2人で鹿児島に行くのを楽しみにしていたのに残念です」「今回の出演を楽しみにして頂いた皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけします事を深くお詫び申し上げます。」とコメントしている

加藤の報告にファンからは「お早い回復を願うばかりです」「また元気な姿を拝見したいです」などの声が寄せられている。