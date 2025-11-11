【R3 1/100 エルガイムMk-II ヘビーメタルコーティングver.（再販）】 予約受付：11月11日11時より開始 商品発送：2026年1月 予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「R3 1/100 エルガイムMk-II ヘビーメタルコーティングver.」再販分の予約を11月11日11時よりプレミアムバンダイにて受け付ける。価格は11,000円。商品の発送は2026年1月を予定している。

本商品は、TVアニメ「重戦機エルガイム」の放送30周年を記念して発売されたプラモデル。2000年代のプラモデル技術を搭載したR3 1/100 エルガイムMk-IIを金属感を演出した“ ヘビーメタルコーティングver. ”として立体化している。

また、銀・オレンジ・黄褐色のパーツはそれぞれの色のメッキ加工（艶消し）、紺色のパーツはグロスインジェクション成形を採用し、重厚なイメージの仕上がり。キットは、R3シリーズを使用しており、ランドブースタープローラーに変形可能。空中シーンでのディスプレイが可能な専用スタンドが付属する。

