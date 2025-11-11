【HG 1/72 トカマクダンバイン【再販】（2次）】 11月11日11時～予約受付開始 2026年1月 発送予定 価格：3,850円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/72 トカマクダンバイン【再販】（2次）」の予約を本日11月11日11時から開始する。価格は3,850円。商品の発送は2026年1月の予定となっている。

本商品は、「聖戦士ダンバイン」に登場するトカマク・ロブスキーが駆る試験型オーラ・バトラー「トカマクダンバイン」をHGシリーズで再現したプラモデル。特徴的な本体カラーや翅が成形色で再現されている。

特徴的なカラーリングを再現

作中でも印象的な全身のカラーリングを現代のHG水準の分割・成形色で再現。特徴的な頭部は、緻密なパーツ分割により成形色で再現されている。

またオーラ・コンバーターと4枚の翅は広範囲で可動。翅はパール入りの集光樹脂と翅脈を模したディテールで生物感を演出する。

胸部パーツには“ハーフミラーメッキ”を採用。ベースとなる成形色もトカマクダンバインのカラーリングに合わせたものが採用されている。

作中で登場するトカマクダンバインをイメージした各種ポージングを再現可能

足指は軸可動、足首はボールジョイントと軸可動の組み合わせにより独立可動を実現。腕部は上腕と前腕部にロール軸を設け、柔軟な可動を実現する。

【付属武装】

オーラ・ソード/オーラ・ショット

(C)創通・サンライズ