高市総理「できる限りの対応するよう財務大臣に指示」森友文書開示　赤木さん「佐川元理財局長らのメールなど優先開示」要望に

森友学園をめぐる決裁文書の改ざん問題。遺族が佐川宣寿氏のメールなどを優先的に開示するよう、財務省に申し入れたことについて、高市総理大臣は、10日、「できる限りの対応をするよう財務大臣に指示をした」などと述べました。



近畿財務局の元職員・赤木俊夫さん（当時54）は、森友学園への国有地売却に関する決裁文書の改ざんを命じられたことを苦に、自殺しました。



雅子さんは、財務省側が検察に任意で提出したとされる文書の開示を求め、裁判で勝訴。これまでに約5万4000ページが開示されています。





改ざんは、当時、財務省の理財局長だった佐川宣寿氏が主導したとされていますが、これまでの開示では、佐川氏の関与を示す部分は出てきていません。雅子さんらは10月に財務省に対し、佐川氏らのメールなどを優先的に開示するよう申し入れを行っていました。こうした中、11月10日に行われた衆議院予算委員会で、高市総理は、赤木さんの要望について報告を受けたと明かしたうえで、「ご遺族からの要望につきましては、財務省において、できる限りの対応をするように先週ですけれども改めて財務大臣には指示をしたところでございます」と述べました。また、赤木さんについて、高市総理は「自ら命を絶たれた赤木様の本当に壮絶な苦悩に思いをいたしまして、ご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様に心よりお悔やみを申し上げます」と述べました。さらに、高市総理は赤木さんからの手紙を受領したことも明らかにし「ご遺族のお気持ちについてはしっかりと受け止めさせていただきました」と話しました。赤木さんへの次回の開示は12月に予定されているということです。