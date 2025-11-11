タモリ、原宿カルチャーマガジン創刊号の表紙＆特集に登場
東急プラザ原宿「ハラカド」を中心とした原宿カルチャーマガジン『セントラルアパート』（20日発売予定）が新たに創刊となり、記念すべき表紙＆特集にタモリが登場する。
【写真】インタビューでは…「あの頃」の原宿について語るタモリ
創刊号の表紙および特集では、原宿にゆかりの深いタモリをフィーチャーし、これまでとこれからの原宿を編集したカルチャーマガジンとして発行される。
創刊号の第一特集「夜」では、女優・モデルの南琴奈による「真夜中のドレスコード」など、原宿の“今”を象徴するコンテンツを多数掲載。さらに、空間プロデューサーの山本宇一、歌手・俳優・アーティストのコムアイ、スチャダラパーのBoseなど、多彩なクリエイターやアーティストが登場し、読みごたえのある一冊となっている。
■千原徹也氏コメント（記事内一部抜粋）
「70年代に、この神宮前交差点にあったアパート、それが「セントラルアパート」です。このアパートこそ雑誌のような「場」でした。タモリさんや糸井重里さん、浅井慎平さん、などが事務所を構え、そこに「偶然に始まる」というプロジェクトが、たくさん生まれたのです。そんな雑誌にしたい！と言うのは烏滸がましいですが、ちょっとそんな雑誌にしたいと思ってタイトルをつけました。」
