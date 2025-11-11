BLACKPINK・ジェニー、K-POP唯一の歌手に！スペインの大規模音楽フェスに出演決定

ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ジェニーがK-POPを代表して「2026マッド・クール・フェスティバル」に出演する。

【写真】ジェニーのシースルー"ハイレグ"衣装

11月10日（現地時間）に発表されたラインナップによると、来る2026年7月8〜11日にスペイン・マドリードで開催される大規模音楽フェスティバル「2026マッド・クール・フェスティバル」の9日の公演にジェニーがヘッドライナーとして出演する。

ジェニーは、バンドのフー・ファイターズ、フローレンス・アンド・ザ・マシーン、トゥエンティ・ワン・パイロッツ、ニック・ケイヴ＆ザ・バッド・シーズと、世界的なポップスターたちとともにヘッドライナーとして出演する。K-POPアーティストのうち、唯一ラインナップに名を連ね、注目を集めている。

「マッド・クール・フェスティバル」は2016年から始まったロック、インディーズ、オルタナティブ、ポップ、エレクトロニックなど、世界の多様なジャンルのトップクラスのアーティストが参加する大規模音楽フェスティバルだ。

これに先立って、バンドのミューズ、歌手オリヴィア・ロドリゴ、リゾなど、世界トップクラスのポップスターが大勢出演したことがある。

なお、去る4月、ジェニーはアメリカ最大規模の音楽フェスティバル「コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル」にK-POPソロアーティストとして初めて大型ステージのアウトドアシアターでパフォーマンスを披露した。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は4億件を超えた。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。