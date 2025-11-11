上白石萌音、地元・鹿児島に「すごい大行列ができていて、事故かな？」と思ったら…

女優の上白石萌音（27歳）が、11月10日に放送されたバラエティ番組「日本くらべてみたら」（TBS系）に出演。地元・鹿児島で大行列となって「事故かな？」と思ってしまったチェーン店について語った。



地元に来てほしかったチェーン店という話題となり、藤本美貴が地元である北海道・滝川市に「マックに行きたかったですね、札幌まで行かないとないし。びっくりドンキーで集まってました。びっくりドンキーはありました」とコメント。



上白石萌音は「私も鹿児島なので、結構そういう（チェーン店は）なくて。4〜5年前に地元帰って、すごい大行列ができていて、『事故かな？』と思ったらドン・キホーテのオープン日」だったと語った。