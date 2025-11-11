介護や失業をきっかけに、子が実家に戻る。最初は「助け合い」だったはずの親子関係が、数年後、深刻な社会問題である「8050問題」へと変質しているケースが後を絶ちません。本記事では、Aさんの事例とともに、親子共倒れを避けるためにやるべきことについて、社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏が解説します。

「1人は寂しいから」とはいったけれど…

夫に先立たれたAさん（81歳）。年金は自身のものと、遺族年金を合わせ年額210万円（月額約17万円）あります。住宅ローン完済済みの戸建てで一人暮らしをするには、十分な額のはずでした。

Aさんには息子と娘がいます。2人とも、本来なら独立した生活をしているはずの年齢ですが……。

49歳の息子は、亡くなった父の介護のために介護休業制度を使いましたが、両立が難しく早期退職。その後、介護は終わりましたが、再就職できずにいます。46歳の娘は就職して一人暮らしをしていたものの、勤めていた会社で人間関係がうまくいかず、仕事を辞めて実家に戻ってきました。その後、派遣で働いた時期もありましたが、現在は定職に就くことなく部屋でゲーム三昧の生活を続けています。

夫が亡くなった直後、Aさんは1人取り残されたように感じ、子どもたちが家にいることに安心感を覚えていました。いまは働いていなくとも大丈夫と、一緒に暮らすことで寂しさを紛らわしていたのです。

しかし、一家は非課税世帯ではあるものの、親子3人で年金だけで生活するには、光熱費や水道代、スマホ代等、どれだけ節約しても足りません。子どもたちの年金は免除申請し、消費支出を抑えてもなお、夫が残してくれた貯蓄を少しずつ切り崩す日々が続いていました。

5年間の「親子依存」が生んだ、歪んだ当たり前

夫が亡くなって5年。2人の子どもは働くことなく、親の年金に依存した生活を送っています。親子の依存関係が5年も続くと、それが当たり前になり、息子と娘はAさんの年金をあてにし、Aさんは孤独感や寂しさもなく、「これでよかった」とまで思うようになっていました。

ところがある日、事情を知る親戚から「老後破産や引きこもりの番組をみたけれど、Aさんの家は大丈夫？」と心配されます。「大丈夫よ」と答えつつ通帳をみてみると、毎月10万円ほど貯蓄を切り崩し、時にはボーナスのように30万円を引き出す月もある状態。ついに、夫が遺してくれた貯蓄は1,000万円を切っていました。

危機感を覚えたAさんは、子どもたちに「ずっと家に居てもいいけれど、アルバイトやパートでもいいから、少しずつ働きはじめてはどうだろうか」と話します。すると、息子は「介護してたから再就職する機会を失ってしまった。自分のせいではなく仕方ないことだ」といい、娘は「いまさら働いて、また嫌がらせを受けたらどうするの」といいます。

Aさんは、しだいに働けるのに働かない子どもたちに違和感を覚えるようになり、この状況をなんとかしてほしいと、訴えますが、2人に働く気配は一向にありません。

「我が家は解散します」母の毅然とした決断

「私も何歳まで生きるかわからないし、あの子たちの将来を考えると……。このままではいけない」Aさんは不安を募らせ、ついに、ある行動を起こしたのです。

「来年の3月31日をもって我が家は解散します。この家は売りに出すことに決めました。家を売ったお金で私は老人施設に入所するので、あなたたちもそれまでに、自立してください」

これには子どもたちも驚き、激しく反論。息子は「おやじの介護をしたのに！」と激怒し、娘は「ひどい！ お母さんは、私がどうなってもいいの？」とむせび泣く始末。

しかしAさんは「私も1人になって寂しく、あなたたちに依存してしまった。その結果、あなたたちは自立できなくなってしまった。このままだと将来、共倒れしてしまう。いまの状態を強制終了します」と、意思を曲げませんでした。

決行の日、3月31日…母が告げた「始まりの言葉」

そして、運命の日、3月31日。家の買い手も決まり、荷物が運び出されていくなか、Aさんは2人に向き直り、静かに、しかし毅然とした口調で告げました。

「今日で我が家は解散します。でも、これは終わりではありません。この家という過去に寄りかかるのをやめて、私たち家族が、それぞれ自分の足で未来を歩き出す時が来た。ただ、それだけのことです」

母親の「共倒れになりたくない」という切実な覚悟と、自分たちの未来を信じようとする愛情を、2人はようやく理解しました。

家を売却したあと、長男は父の介護経験を活かし、介護タクシーの運転手として再出発を果たしました。次女も、人間関係のストレスが少ない在宅ワークの仕事をみつけ、社会復帰。Aさんも施設で穏やかな暮らしを手に入れ、いまでは自立した子どもたちとよい距離感で面会を楽しんでいます。母親の苦渋の決断が、結果的に家族全員を救ったのです。

8050問題に発展する可能性も…長期化する「依存」の歪み

生活や働き方が多様化し、親の介護で子どもが離職したり、なにかのきっかけで働けなくなったり、親に経済的依存をせざるを得ないことは誰にでも起こり得ます。また、一昔前よりも結婚しないことを選択しやすくなったことで、長く親と同居を続ける人も増え、なかには親子間の金銭のやりとりがあいまいになるケースも。

そのときは仕方なかったとしても、その状態が長期化すると、Aさんの家庭のように関係性に歪みが生じ、将来的に「8050問題」のような深刻な事態に進んでしまう恐れがあります。

介護を子ども1人に任せてしまうと、結果的にその子の将来を誤った方向へ進めてしまうかもしれません。問題を1人で抱え込ませず、公的機関や専門家に相談しながら、親子関係が歪むことのないよう話し合うことが必要です。

三藤 桂子

社会保険労務士法人エニシアFP

共同代表