来年春に開催されるWBC＝ワールド・ベースボール・クラシックについて、Netflixが独占放映権を獲得したとの報道を受け、松本洋平文部科学大臣は、記者会見で「スポーツ見るのが大好き」「個人的には大変衝撃」と述べました。

野球の国・地域別対抗戦WBC＝ワールド・ベースボール・クラシックの次の大会は、来年3月に開かれる予定ですが、アメリカの動画配信大手・Netflixが独占放映権を獲得し、契約者以外は見られない可能性があります。

松本大臣はきょうの記者会見で「個人的な思いを少し述べさせていただく」と切り出し、「私自身スポーツを見るのもすごい大好きです。WBCもそうですし、サッカーのワールドカップとかもそう」「やはり気軽に見ることができることが、私個人としても楽しみにしていることで、そういう意味では今回の報道を個人的には大変衝撃を受けて接したところ」と語りました。

一方、松本大臣は「放映権については民間企業間の契約でありコメントを差し控えたいが、国民がスポーツを体験したり見る機会が確保されることは重要だ」とも話しました。