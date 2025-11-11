令和の男子高生が選んだ「好きなBTSのメンバー」ランキング！ 2位「JIN」、1位は？
ワカモノリサーチは、全国の現役高校生604人を対象に「好きなBTSのメンバー」に関するインターネット調査を実施。その中から男子高校生の回答を集計し「好きなBTSのメンバーランキング（男子高生編）」として結果を発表しました。
本記事では、令和の男子高生が選んだ「好きなBTSのメンバー」ランキングを紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
BTSの最年長メンバーであるJINさんは、ビジュアル面での評価が非常に高く、男子高生からは「イケメン」「顔がカッコいい」といった意見が多く寄せられました。
性格の良さやユーモアにも好感を持つ声があり、「顔も性格も憧れる存在」として、同性からも高い支持を受けている点が今回の2位という結果につながったようです。
JUNG KOOKさんは、女子高生ランキングでも1位に輝いた“黄金マンネ（末っ子）”として人気を集めており、男子高生からも圧倒的な支持を獲得しました。
「カリスマ性があるから」「個人活動も頑張っているから」など、多角的な魅力に対する声が集まり、同性からも“憧れられる存在”として評価されました。
この記事の執筆者： 浦岡 ミコ
All About ニュースの編集者。学生時代にライフスタイル系メディアでライターを経験した後、2020年にオールアバウトへ入社。2021年よりAll About ニュースのメンバーとしてプロジェクトに参画、現在はカルチャー・国際情勢・海外事情などを中心に、複数の連載企画を担当しています。東京出身、お酒と街巡りが好きなまったりアラサー。
(文:浦岡 ミコ)
本記事では、令和の男子高生が選んだ「好きなBTSのメンバー」ランキングを紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：JIN（ジン）／23.8％
BTSの最年長メンバーであるJINさんは、ビジュアル面での評価が非常に高く、男子高生からは「イケメン」「顔がカッコいい」といった意見が多く寄せられました。
1位：JUNG KOOK（ジョングク）／26.0％
JUNG KOOKさんは、女子高生ランキングでも1位に輝いた“黄金マンネ（末っ子）”として人気を集めており、男子高生からも圧倒的な支持を獲得しました。
「カリスマ性があるから」「個人活動も頑張っているから」など、多角的な魅力に対する声が集まり、同性からも“憧れられる存在”として評価されました。
この記事の執筆者： 浦岡 ミコ
All About ニュースの編集者。学生時代にライフスタイル系メディアでライターを経験した後、2020年にオールアバウトへ入社。2021年よりAll About ニュースのメンバーとしてプロジェクトに参画、現在はカルチャー・国際情勢・海外事情などを中心に、複数の連載企画を担当しています。東京出身、お酒と街巡りが好きなまったりアラサー。
(文:浦岡 ミコ)