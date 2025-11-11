中国スマホが中南米市場で爆売れ、市場シェア60％超―中国メディア

中国メディアのIT之家は9日、中国ブランドのスマートフォンが中南米市場で爆発的に売れ、市場シェアは60％を超えているとする記事を掲載した。

記事はまず、中国税関総署が7日発表した最新の貿易統計によると、1〜10月の機械電気製品の輸出額は前年同期比8．7％増の13兆4300億元（約290兆880億円）で、輸出全体の60．7％を占めたことを紹介した。

その上で、「中国スマホは近年、中南米市場で販売好調が続いている」とし、シンガポールの調査会社カナリスによると、中国スマホの中南米市場におけるシェアは60％を超え、ペルー市場では70％に達していると伝えた。

スマホの年間出荷台数が900万〜1100万台で安定しているコロンビア市場については、「中国ブランドはオフラインの販売チャンネルを積極的に開拓し、現地市場への浸透に成功している」とし、コロンビアの小米（シャオミ）ブランドマネジャー、ウー・ジエ氏によると、同ブランドは2021年以来、4年連続で市場シェア1位の座にあり、25年第2四半期（4〜6月）のシェアは30％に達したと伝えた。（翻訳・編集/柳川）