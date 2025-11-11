¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê´é¤¸¤ã¤ó¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¡¢¡È¤´Êó¹ð¡ÉÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¤Ê¤ó¤«ºÇ½ª±üµÁ¤ß¤¿¤¤¾Ð¡×¡Ö±ìËë¤ä¤ó¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥«¥Á¥ã¥ó¤Î¥ä¥¸¥Þ¥ê¡¼¡£¤µ¤ó¤Ï11·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤È¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ä¥¸¥Þ¥ê¡¼¡£¡¢¡È¤´Êó¹ð¡ÉÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«ºÇ½ª±üµÁ¤ß¤¿¤¤¾Ð¡×¡ÖÎ©ÂÎµ¡Æ°ÁõÃÖ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÀª¤¤¤¢¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¡Ø¤´Êó¹ð¡Ù¤Ê¤éËèÆüÊ¹¤¤¿¤¤¡×¡Ö±ìËë¤ä¤ó¡×¡ÖÁÛÄê³°¤ÎÀª¤¤¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê´é¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ä¥¸¥Þ¥ê¡¼¡£¡¢¡È¤´Êó¹ð¡ÉÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡ª
¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¡Ø¤´Êó¹ð¡Ù¤Ê¤éËèÆüÊ¹¤¤¿¤¤¡×¥ä¥¸¥Þ¥ê¡¼¡£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Ûº£Æü¤Ï±«¤Ç¼¾µ¤¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¥¹¥×¥ì¡¼Àä¹¥Ä´¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¥Í¥¿ÈäÏªÃæ¤Î1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¿Æ»¶ñ¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤·¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤Î±ì¤¬Ê®¤½Ð¤¹ÍÍ»Ò¡£¥ä¥¸¥Þ¥ê¡¼¡£¤µ¤ó¤¬¿¿´é¤Ê¤Î¤Ï¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Î±ì¤ÎÎÌ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖËÜÍè¤ÏÊÌ¡¹¤Î¥Í¥¿¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¥ä¥¸¥Þ¥ê¡¼¡£¤µ¤ó¤Ï10·î14Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ø¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤æ¤Ã¤Æ¤£¤µ¤ó¤È¤Î¥Í¥¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2²óÌÜ¥¹¥×¥ì¡¼´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤ä¤ów¡×¡ÖÉÔ³Ð¤Ë¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤â¤¿¡×¡ÖËÜÍè¤ÏÊÌ¡¹¤Î¥Í¥¿¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)