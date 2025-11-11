吉野家の「福箱」販売スタート！ 先着3000人に干支文字入り“超小盛丼”をプレゼント
「吉野家」は、11月7日（金）10時00分〜2026年1月15日（木）10時00分の期間、「福箱」を、公式通販ショップやECモール店舗で販売する。
【写真】「吉野家」史上最少！ 先着3000人がもらえる「干支文字入り超小盛丼」
■12月からは「午セット」も登場
今回登場する「福箱」は、今年新発売された商品やおなじみの人気商品などが入った、冷凍商品「松」、「竹」、「梅」の3種類と常温商品「竹」の全4種類。
また、12月からは、2026年の十二支となる“午（うま）”にちなんだ「午セット」2種類も追加した計6種類を全品送料込みで販売予定だ。
さらに、「福箱」を購入した先着3000人には、「干支文字入り超小盛丼」をプレゼント。手のひらサイズの超小盛丼は「吉野家」史上最少のどんぶりで、小鉢や小物入れなどに活用できる。
