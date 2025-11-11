高市早苗首相は衆院予算委員会で、肝いりの外国人政策や過去に否定的な考えを示していた選択的夫婦別姓を巡り、野党から追及され詳細な答弁を避けた。守勢に回ったのは明らかで、歯切れの悪さや説明不足も目立った。

「政治家個人の見解を首相としての立場でお答えすることは差し控えたい」。首相は10日の予算委で、選択的夫婦別姓について質問した立憲民主党の西村智奈美幹事長代行に対し、こう述べた上で「私自身の考え方は変わっていない」と言い添えた。

保守派の首相は、別姓制度導入に反対の立場で、「旧姓使用の拡大」による不利益の解消を訴えてきた。ただ、自民党内では別姓制度導入派もおり、先の通常国会では意見集約が難航。自民と日本維新の会との連立政権合意書には「旧姓の通称使用法制化」に向け、来年の通常国会で関連法案の成立を目指すと明記した。

西村氏から夫婦別姓は「現場が混乱する」といった過去の発言をただされた首相は、「首相として見解を示すことは不可能」と逃げ回り、持論の主張も抑えた。維新が先の国会に提出した法案を踏襲するかどうかも「自民内で議論して審査をしなければならない」と一般論に終始した。

別姓導入派の自民中堅は維新との合意に対し「勝手に決めてもらっては困る」と反発。別の中堅は「党内でまとまっておらず、波風を立てず逃げるしかない」と首相の胸中を察する。維新にとっても優先順位は決して高くない政策だ。若手は「首相は経済対策が第一だし、抑えているんだろう」と理解を示した。

自民総裁選で批判を浴びた「シカ暴行発言」や外国人政策でも持論は控えめ。発言の根拠を問われ、「私自身も英語圏の方がシカの脚を蹴るところを見て注意した。不確かな情報に基づいたものではない」と理解を求めた首相。2010年に妊娠中のシカがボーガン（洋弓銃）で殺された事件など日本人が加害者のケースを「よーく承知している。決して排外主義ではない」とも語った。

発言の撤回を求められても「（自民）総裁でなかった頃の発言だ」と応じず、外国人を殊更に批判した理由は最後まで明確にしなかった。自民ベテランは「急に変わった。国会議員と首相じゃ立場が違う。勇ましさはなくなった」と評した。

答弁の変化の背景には首相の警戒心があったとみられる。「台湾有事」に関して集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になり得るなどと7日の予算委で踏み込んだ。「誤解を与えかねない」（政府高官）と懸念が広がり、“火消し”に追われた。首相に近い中堅は「きょうは安全運転に戻したんだよ」。

（東京支社取材班）