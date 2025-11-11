日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１１日、東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）のスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」がこの日から始まることを報じた。

番組では、先立って東京ディズニーランド（ＴＤＬ）と東京ディズニーシー（ＴＤＳ）で１０日に行われたプレスプレビューパレードの映像を流して紹介。するとＭＣの山里亮太はコメンテーターを務めるモデルでタレントのアンミカ（５３）に向かい「アンミカさん、おととし初めてディズニーランドに行ったんですって？」と話しかけた。

アンミカは「そう、５０代で！来ている人がみんな幸せな顔！」と興奮気味に返答。これに「そっち見てますかー」と山里。アンミカは「はい、なんか笑顔がこっちも移る。笑顔の観覧車がぐるぐる回っているな〜って。本当に幸せの夢の国と分かりました」と満面の笑顔で語った。

これに同じくコメンテーターのヒロミは「（ディズニーランドに）行ったことがない。いつか行こうかなと。いつか笑顔の観覧車を見に行こうかなと思います」と明かしていた。