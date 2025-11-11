ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 第8回中国輸入博、6日の会期終え閉幕 第8回中国輸入博、6日の会期終え閉幕 第8回中国輸入博、6日の会期終え閉幕 2025年11月11日 10時28分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １０日、第８回輸入博が開かれた国家エキシビション・コンベンションセンター（上海）の一角。（上海＝新華社記者／王翔） 【新華社上海11月11日】中国上海市の国家エキシビション・コンベンションセンターで開かれていた第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）が10日、閉幕した。１０日、第８回輸入博のプレスセンターで、集合写真を撮るボランティアとスタッフ。（上海＝新華社記者／陳浩明）１０日、国家エキシビション・コンベンションセンター（上海）で、来場者に道案内をするボランティア。（上海＝新華社記者／田薇薇）１０日、国家エキシビション・コンベンションセンターの南広場に設置された輸入博マスコット「進宝（ジンバオ）」。（上海＝新華社記者／王翔）１０日、第８回輸入博のプレスセンターで、記念撮影するボランティア。（上海＝新華社記者／陳浩明）１０日、国家エキシビション・コンベンションセンター（上海）の南広場に設置された輸入博マスコット「進宝（ジンバオ）」。（上海＝新華社記者／王翔）１０日、国家エキシビション・コンベンションセンター（上海）で記念撮影するボランティア。（上海＝新華社記者／蔡湘鑫）１０日、第８回輸入博の食品・農業製品エリアで、自撮りをする人。（上海＝新華社記者／田薇薇）１０日、第８回輸入博の技術機器展示エリア。（上海＝新華社記者／王翔）１０日、第８回輸入博の中国館で、記念撮影する海外の出展者。（上海＝新華社記者／王翔）１０日、第８回輸入博の会場で、製品について尋ねる人（右端）。（上海＝新華社記者／王婧嬙）１０日、第８回輸入博が開かれた国家エキシビション・コンベンションセンター（上海）を行き交う人々。（上海＝新華社記者／王婧嬙）１０日、第８回輸入博のプレスセンターで、ロボットと記念撮影するスタッフ（右）。（上海＝新華社記者／陳浩明）１０日、国家エキシビション・コンベンションセンター（上海）の南広場でダンスを踊るボランティア。（上海＝新華社記者／陳浩明） リンクをコピーする みんなの感想は？