¡¡11Æü¸áÁ°¤ÎÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¿¥¤¥à¥º¤Îµ¼Ô¤«¤é¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢¶å½£¾ì½ê¤Ê¤É¤ÇÍ¥¾¡ÎÏ»Î¤ËÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢ÅÚÉ¶¤Î½÷¿Í¶ØÀ©¤ÎÁêËÐÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤È¤·¤Æ¸«²ò¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤ÎÀé½©³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï²¿¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¿½¤·¾å¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÏÆüËÜ¤ÎÁêËÐÊ¸²½¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸þ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁíÍý¤Î¤´°Õ¸þ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÚÉ¶¤Ï½÷¿Í¶ØÀ©¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Ë¤Ï1990Ç¯¤Ë¡¢½÷À½é¤Î´±Ë¼Ä¹´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹»³¿¿µÝÄ¹´±¤¬¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤¤¤È´õË¾¤·¤¿¤¬¡¢ÃÇÇ°¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë