その選曲にスタジオは大ウケ。元AKB48の岡部麟が11月7日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、自らバースデーソングを歌った。

【映像】岡部麟、自分から自分へ「ハッピーバースデー！」

安田大サーカスのクロちゃんがMCを務める当番組は、特定コメント数到達でファンサービスを行うのが習わし。番組中盤には1000コメントを超え、ここで岡部は「私はこの日のために一生懸命練習してきたこの歌を歌いたいと思います」と述べ、「緊張する…」と深呼吸した。

そのまま、「ハッピーバースデー、トゥ、ミー。ハッピーバースデー、トゥ、ミー。ハッピーバースデー、ディア、私。ハッピーバースデー、トゥ、ミー」と照れながら生歌唱。カメラ目線で「私、誕生日おめでとう！」とも続けた。

これにはクロちゃんも「なんだろう。べりんちゃん、さみしい感じの誕生日になってるよ。名前を言う時に、うちらに言わせてくれるのかなと思ったら、全部（自分で）言っちゃった」などと即ツッコミ。この日が誕生日の岡部は「友達いない人みたいになっちゃった」と赤面し、その後、クロちゃんの音頭で共演者たちからバースデーソングをプレゼントされると、「ありがとう！ うれしい。ありがとうございます！ わーい！」などと笑顔を見せた。

また、ファンからも「ハッピーバースデーりんちゃん」「お誕生日おめでとー！！！」などとお祝いコメントが殺到。一方で、「ぼっち感でてたなw」「自分にお祝いw」「フリきかせすぎててわろた」「自分で歌うスタイル」といった投稿もあった。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

