タレントのフワちゃん（31）が11月7日、自身のInstagramを更新。女子プロレス団体「スターダム」に入団し、12月29日に両国国技館で“再デビュー”することを報告した。昨年8月に芸能活動を休止して以来、約1年3か月ぶりの本格的な活動再開となる。

投稿では、リング上に正座し、真正面を見つめるフワちゃんの姿が公開された。黒のスターダムTシャツ姿で、真剣な表情でカメラを見据えている。キャプションでは「女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と宣言し、「この一年半の思いを、全てリングにぶつけます！」と覚悟を語った。背後の大型スクリーンには「STARDOM」のロゴが映し出され、再出発への強い意志を感じさせる1枚だ。

この投稿には、Instagramユーザーから「フワちゃん！ プロレスデビュー応援してるよ～頑張れ～！」「アンチが心無いコメントしてるけど気にすんなよ 心の小ちゃい人達だから 応援してまっせ」「賛否あるけど、わたしはどんな過去を持ってる人でも今を頑張ってる人を応援します」「枠を決めつけず人生突き進んでてかっこいい！ 同世代の私に勇気くれてる！」といった声が寄せられている。一方で、批判的なコメントも見られるが、挑戦を後押しする温かい言葉も多く、再デビューへの注目度の高さがうかがえる。