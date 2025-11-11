レアルがクルトワ&バルベルデの負傷を発表…10〜12日の離脱で代表戦は欠場へ
レアル・マドリーは10日、ベルギー代表GKティボー・クルトワとウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデのメディカルレポートを報告した。
両選手とも9日にアウェーで行われたラ・リーガ第12節ラージョ戦(△0-0)で負傷。クルトワはフル出場したが、バルベルデは後半38分に交代を余儀なくされていた。
検査の結果、クルトワは右足長内転筋の負傷、バルベルデは右足半膜様筋の負傷と診断されたという。
スペイン『アス』によると、いずれも10日から12日の離脱が予想されている。今月の代表活動には参加せず、インターナショナルウィーク明けの23日に敵地で開催される第13節エルチェ戦までの回復を目指すことになりそうだ。
クルトワは今季ここまで公式戦16試合、バルベルデは15試合に出場していた。
