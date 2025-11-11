　レアル・マドリーは10日、ベルギー代表GKティボー・クルトワとウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデのメディカルレポートを報告した。

　両選手とも9日にアウェーで行われたラ・リーガ第12節ラージョ戦(△0-0)で負傷。クルトワはフル出場したが、バルベルデは後半38分に交代を余儀なくされていた。

　検査の結果、クルトワは右足長内転筋の負傷、バルベルデは右足半膜様筋の負傷と診断されたという。

　スペイン『アス』によると、いずれも10日から12日の離脱が予想されている。今月の代表活動には参加せず、インターナショナルウィーク明けの23日に敵地で開催される第13節エルチェ戦までの回復を目指すことになりそうだ。

　クルトワは今季ここまで公式戦16試合、バルベルデは15試合に出場していた。