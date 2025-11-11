SLベンフィカ(プリメイラリーガ / ポルトガルリーグ1部)との連携と短期留学のお知らせ

戦略的パートナーシップを締結した #SLベンフィカ とは、これまで相互の活動の視察や、オンラインでの交流を重ねてきました。



そしてこのたび、2025年11月よりFC東京U-18に所属する #梶山蓮翔… pic.twitter.com/vdUPSyaqQ8